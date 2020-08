Cruz decide explicar pormenores de la compra de respiradores chinos; no estoy metido en la lucha política

El exministro de Salud Aníbal Cruz anunció que este lunes ofrecerá una conferencia de prensa en La Paz, donde explicará "absolutamente todo y con documentos" sobre la compra de los respiradores chinos que se ordenaron en el actual gobierno.

"Explicaré todos los pormenores, porque yo no estoy metido en este juego ni esta lucha política pre-electoral. Yo soy una persona académica, profesional, dedicado a mi profesión, he sido invitado por la presidencia Jeanine Añez a formar parte del gobierno transitorio y allá simplemente he trabajado técnicamente", manifestó en contacto con Erbol.

Recordó que en el momento de la pandemia, también por motivos personales se retiró del gabinete y "mañana (hoy lunes) voy a aclarar todas esas circunstancias y cuáles fueron esos motivos y todo aquello", acotó.

Cruz afirmó ser un consultor que goza de prestigio internacional y dijo llevar la bandera de Bolivia muy alto como profesional en representación de los médicos del país ante los organismos internacionales.

"Yo no puedo estar manchándome por comentarios de gente inescrupulosa", declaró al anunciar su conferencia para las 9:30 de la mañana en el Colegio Médico de Bolivia para explicar todo y aclarar dudas de la prensa.

Algunas versiones políticas de la oposición vinculan al exministro Cruz con la compra de los polémicos respiradores chinos. Las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Transparencia negaron la existencia de un posible sobreprecio aunque admitieron fallas técnicas en el orden del 7% de los 324 respiradores que se importaron al país.