Infectólogo sugiere copiar modelos de países que no tuvieron segunda ola de contagios

El infectólogo Juan Saavedra señaló, en el programa En Portada, que el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías deben realizar una inversión en pruebas de PCR para la detección de casos de Covid-19 para proceder con el aislamiento, copiando así los modelos de países que controlaron las infecciones e impidieron una segunda ola.

Tras conocer el decreto supremo que definió el desconfinamiento debido a la disminución de casos confirmados por día, el especialista señaló que se debe implementar la toma masiva de pruebas que permitan identificar a los casos positivos y así evitar que el contagio continúe o incluso llegue a registrarse una nueva ola de infecciones.

“Ahí se va a detectar a los sintomáticos y asintomáticos para poder declarar el aislamiento para no seguir infectando a los demás. Esa es la estrategia que ha utilizado Nueva Zelanda y China que no tuvieron una segunda ola. Tenemos que copiar los modelos de los países que aún no tienen segunda ola y el modelo es básicamente de diagnosticar y tratar. Eso es PCR, es la única solución”, dijo.

En detalle, Saavedra señaló que, en los últimos 10 días, la velocidad de avance de la epidemia es de 0.97, es decir, que por cada infectado el riesgo que tiene de contagiar a los demás es menor a 1.

Consultado sobre cómo se llegará al día de las Elecciones Generales, el especialista afirmó que si no se hubiera decretado el desconfinamiento los casos diarios podrían haber reducido hasta 10 reportados, sin embargo, se estima un aumento en las siguientes semanas.