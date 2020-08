Investigan a seis policías acusados de feminicidio, violación, agresión física y amenazas

“¿Quieren que otra mujer más muera?”, es la pregunta que hace la mamá de Lorena Paredes una víctima de un oficial de la Policía en Cochabamba; junto a ella integrantes del colectivo Mujeres de Fuego y familiares de otras víctimas de policías realizaron una protesta en predios del Comando Departamental exigiendo la baja definitiva de sus agresores.

Lorena Paredes

“Ya pasaron seis meses y hasta ahora no hay pruebas de balística, peritajes, no hay avance en la investigación; solo quiero que mi hija descanse en paz. El subteniente Cristian Miguel L. V., sigue trabajando como si nada, quieren hacer pasar la muerte de mi hija como un suicidio, cuando se encontró pólvora en del policía, pero por su uniforme sus camaradas le protegen”, dijo.

La familia de Lorena inició un proceso contra el subteniente Cristian L. V., el 2017 por estupro, a la fecha este caso aún cuenta con acusación. El 2019, Lorena fue encontrada sin vida con un disparo cerca del pecho.

El proceso disciplinario por este caso, no avanzó y el oficial continúa figurando como funcionario policial.

Martha Quispe

Familiares de Martha Quispe, encontrada sin vida en septiembre de 2017 con un disparo en la cabeza, señalaron que aferrado en la ley 1173 el policía Javier Vidal sentenciado a 30 años de presidio por el delito de feminicidio, intenta librarse de la detención preventiva aprovechando que la sentencia aún no fue ejecutoriada.

“Ese policía siempre la golpeaba, ella era víctima constante de agresiones físicas. Los jueces del Tribunal de sentencia 6 lo condenaron porque fue encontrado culpable, pero ahora quiere salir, si el sale tratará de vengarse”, dijo una familiar.

Menor violada por un policía en Beni

Representantes del colectivo Mujeres de Fuego, denunciaron que el policía Rodrigo R. R, agredió sexualmente de una menor de 13 años en Beni, el funcionario policial actualmente se encuentra aprehendido, la Fiscalía presentó la imputación formal en su contra y se prevé que la audiencia cautelar se realice el próximo jueves.

“Este policía violó a una niña de 13 años, el examen forense lo certifica; pese a todas las pruebas él continua trabajando como si nada; pedimos que este agresor sea dado de baja”, refirió una representante del colectivo Mujeres de Fuego.

Mujer secuestrada por oficial de la Felcc en Quillacollo

En julio de 2020, Marioly (nombre ficticio), fue secuestrada por un funcionario policial de Quillacollo (B.W.R.G). Marioly contó que el oficial la tuvo secuestrada por dos semanas.

“Dos semanas estaba encerrada en un alojamiento, le suplique que me deje ir, pero él solo me decía que muerta saldría de ahí, gracias a Dios me dejó ir después de someterme a agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Pero ahora nadie quiere tomar mi declaración”, dijo la víctima.

La representante de Mujeres de Fuego, lamentó que pese a las declaraciones del Ministro de Gobierno, y de jefes policiales continúe el proteccionismo dentro de la institución policial y se deje a la deriva a las víctimas.

Aún sin juicio

El juicio oral contra el cabo de la Policía, Wilmar Francisco G. O., debió iniciar hoy, sin embargo el sindicado no fue trasladado a la sala penal correspondiente por lo que el juicio fue reprogramado para el 7 de octubre.

La familia de Noelia Magaly Villarroel, pide a las autoridades no retrasar más el proceso y que no busquen excusas para no trasladar a su camarada al juzgado.

Noelia murió por un impacto de bala en abril del 2019, fue encontrada sin vida en el cuarto donde vivía con su concubino, el cabo Wilmar Francisco.

Víctima es amenazada y retira la denuncia contra oficial

El 22 de agosto de 2020, el sub oficial Jhonny Ch. G., golpeó y amenazó a su esposa, la víctima denunció las agresiones a los jefes policiales, quienes según la víctima, le llamaron para que desista del proceso.

Ella tiene siete días de impedimento.

“No es la primera vez que la golpea, anteriormente le rompió los ligamentos de la rodilla con una patata, siempre venía toda cubierta porque andaba con moretones en el cuerpo”, contó la madre de la víctima.

La progenitora contó que su hija bajo amenazas de muerte tuvo que desistir de la denuncia.

El sub oficial denunciado fue uno de los policías que viajó a Montero a capturar al exteniente Mina sentenciado por el asesinato de Betsabé Mara.

Estos son algunos casos denunciados contra funcionarios policiales a los que hace seguimiento el colectivo Mujeres de Fuego, quienes piden que se den sanciones reales a los agresores y que sean retirados de la institución policial de manera definitiva.