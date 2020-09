Ministro sobre el TAM-EP: “Sus trámites está detenidos, no avanzan”

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que los trámites de la Empresa Pública Transporte Aéreo Militar (TAM-EP), para volver a surcar los cielos “están detenidos” debido a problemas de decisión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

“El TAM no termina de ser propiedad de la Fuerza Aérea, no termina de ser una empresa pública, sus trámites está detenidos, no avanzan. Yo creo que hay un cuello de botella que no logra terminar en el mismo TAM, es un problema de decisión”, dijo el Ministro en el programa En Portada.

En abril de 2019, el Transporte Aéreo Militar-Empresa Pública retomó sus servicios con una sola aeronave, pero seis meses después, en octubre, suspendió vuelos por supuestos trámites pendientes con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Que desafío puedes asumir en esta circunstancia si BoA o empresas aéreas con mayores volumen están en situación difícil, me imagino que les lleva a pensar (…). Está esperando, seguramente van a necesitar apoyo, pero el Estado no tiene recursos para prestar a todos”, dijo.