Deceso del neumólogo José Urizacari consterna a médicos y autoridades de Salud

El neumólogo José Urizacari, combatiente de primera línea contra Covid-19, falleció en La Paz contagiado por el virus y su deceso consternó a autoridades nacionales, a sus colegas médicos y quienes reconocen de su trayectoria.

El fallecimiento de Urizacari, reconocido como "formador de especialistas", dejó un irremediable vacío para el Hospital del Torax, donde trabajó por 30 años; de hecho dirigió ese nosocomio en varias oportunidades.

El destacado galeno dejó entre sus colegas ejemplo de calidad humana, entrega a su profesión y solidaridad con sus pacientes.

"Estamos lamentando la pérdida de grandes profesionales, como el doctor José Urizacari, tenemos que pensar en nuestros médicos", comentó el director de Hospitales del Ministerio de Salud, René Sahonero, tras enfatizar la importancia de la presencia del ahora, extinto, "combatiente de la salud pública".

Tras revelar la presencia del coronavirus en su organismo, el galeno escribió en su cuenta de Faceboock: "A los amigos, pacientes conocidos o desconocidos: Disculpas por no atender todas las llamadas telefónicas, pero muchas veces estoy cubierto hasta las pestañas con un EPP (Equipo de Protección Personal) improvisado, atendiendo a alguno de los pacientes con infección del virus de moda; o no quiero contestar el teléfono en la frustración de no poder hacer nada por quien te pide ayuda".

La última semana de julio el neumólogo se auto-aisló ante el exponencial aumento de casos positivos al Covid-19, lo que le impidió acceder a una atención de emergencia oportuna.

Semanas después se conoció que fue derrotado por el virus al que combatió férreamente en primera línea.

Colegas del galeno relatan su entrega a sus pacientes a quienes visitaba en sus domicilios para no abandonarlos en una enfermedad de una agresividad insospechada.

El galeno dejó una profunda huella en las nuevas generaciones de médicos que formó como docente de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA), donde también se formó.

Durante su extensa trayectoria como profesional de la salud fue asesor científico del Programa Nacional de Tuberculosis, presidió el Comité de Multidrogoresistencia en Tuberculosis, además de aportar conocimiento científico en los hospitales de la seguridad social donde también trabajó.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, lamentó la pérdida de valiosos médicos en la lucha contra el coronavirus.

"El doctor Urizacari nos ha dejado un legado invaluable que esperemos o reconozcan. Hemos declarado siete días de duelo en su memoria y la de otros colegas", dijo Romero.

Para los siguientes días se prevé un acto de reconocimiento al galeno en el Hospital del Torax, del complejo hospitalario de Miraflores de La Paz.