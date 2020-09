Loza: “Seguro que Evo va a ser habilitado para ser nuestro primer senador”

El dirigente cocalero, Leonardo Loza, señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está seguro que Evo Morales será habilitado como candidato y será el próximo senador electo por Cochabamba. Además dijo que su partido ganará las elecciones del próximo 18 de octubre y el exmandatario retornará al país para aclarar todas las calumnias que hay en su contra.

El pasado miércoles, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba realizó un ampliado en el que participó el binomio Luis Arce- David Choquehuanca, además de dirigentes nacionales y departamentales.

“El ampliado de Lauca Ñ está seguro de que Evo va a ser habilitado para ser nuestro primer senador, no tiene por qué inhabilitarlo si solo se actúa en base a la norma, en base a los principios y no se obedece ninguna instrucción política”, dijo Loza en el programa En Portada de Los Tiempos, Página Siete y Asuntos Centrales.

Agregó que si Morales sería inhabilitado el MAS no se quedará sin candidato, sin embargo prefirió no adelantar quién sería la persona que lo sustituiría. “Nosotros en su debido tiempo vamos a dar a conocer, todavía por ahora no vamos a manejar nombres de manera estratégica, en su debido tiempo nosotros vamos a dar a conocer ante la opinión pública (pero) si la derecha toma una posición política de inhabitar a nuestro presidente Evo Morales tampoco vamos a quedarnos sin candidato”.

Evo volverá

El dirigente cocalero cuestionó a la presidenta y candidata Jeanine Áñez por atacar a Evo Morales en sus discursos, aseguró que no tiene moral para hacerlo. “Primero vamos a ganar las elecciones el 18 de octubre, por supuesto que nuestro presidente va a volver a aclarar toda esa calumnia, todo ese ataque, toda esa mentira muy bien preparada por la derecha del país (…). Pero la presidenta (Jenine Áñez) no tiene autoridad ni moral para hablar de ese tipo de cosas yo me quedaría callado”, dijo Loza.