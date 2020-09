MAS analiza denunciar al Gobierno en La Haya por muertes registradas por falta de respiradores

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, señaló que está en análisis una posible denuncia contra las actuales autoridades de Gobierno ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya por delitos de lesa humanidad; Flores señaló aquello en razón a la cantidad de muertes que se habrían registrado por la falta de respiradores mecánicos, cifras que deben establecerse mediante los procesos investigativos de los casos respiradores I y II.

El diputado recordó que en mayo de este año el Gobierno compró 170 respiradores de fabricación española y ya estaba programada su entrega para la atención urgente de pacientes que requerían esos equipos en Terapia Intensiva, sin embargo, no se hizo efectiva su puesta en funcionamiento. Refirió que los mismos médicos indicaron que no servían los equipos y luego se descubrió que la compra se habría hecho con sobreprecio. Al final, los respiradores no fueron utilizados.

Agregó que en agosto el Gobierno entregó 324 respiradores chinos, los mismos también fueron denunciados por compra con presunto sobreprecio y, además, profesionales médicos y la Defensoría del Pueblo aseguraron que varios equipos no servían y tampoco eran adecuados para la atención de pacientes con Covid-19.

"Son casi 500 respiradores (que debían entregarse) ¿Cuántas personas habrán fallecido por falta de (esos) respiradores? ¿Cuántas personas se hubieran salvado si esos respiradores hubieran funcionado adecuadamente? eso tiene que indagar el Ministerio Público. Ahora si el Ministerio Público no lo hace, vamos a tener que constituirnos a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad", manifestó a ANF el diputado Flores.

Señaló también que las investigaciones de los fiscales deben establecer cuántos afectados hubo por la carencia de estos equipos, en qué estado se entregaron los respiradores y quiénes son los responsables de estos hechos cometidos en medio de la emergencia por la pandemia. de Covid-19.

En caso de que la Fiscalía no cumpla con esa labor, entonces se acudirá a la instancia internacional para que se indague esta situación y se sancione a los responsables por delitos de lesa humanidad, manifestó.

El diputado refirió que se hizo una petición de informe oral al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para que señale los avances investigativos que hubo en estos dos casos: cantidad de imputados, personas que declararon, actos investigativos desarrollados, identificación de personas implicadas en las compras con sobreprecio, estado de los equipos, entre otros aspectos.

Recordó que el mismo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como "asesinato" los casos de corrupción en torno a la adquisición de equipamiento médico para combatir la pandemia del Covid-19.

Además, Flores cuestionó al Gobierno por la forma en que manejan las cifras de personas contagiadas y fallecidas por causa del Covid-19, porque parecería que no son datos reales, más aún cuando en un solo día se registraron en el reporte epidemológico 1.570 muertos y con ese dato la cantidad de fallecidos subió de 5.398 a 7.008.