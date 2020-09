Redes de trata operan en 3 regiones y apuntan a jóvenes de 13 a 18 años

Los jóvenes de 13 a 18 años de edad son los más vulnerables y requeridos por redes de trata de personas que buscan captar a los adolescentes con fines de explotación laboral y tráfico sexual.

En el primer semestre de 2020, la Policía atendió en todo el país 149 casos, con mayor incidencia en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (ver infografía para más detalles).

El director general de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno, José Luis Alarcón, informó que, durante el primer semestre de la presente gestión, en el país se reportaron 149 casos de trata (explotación laboral, tráfico sexual, entre otros), con mayor incidencia en menores de edad.

“Los casos de explotación laboral suben de acuerdo a la época. Por ejemplo, cuando empieza la zafra en Santa Cruz las menores de edad sobre todo son trasladadas a los centros mineros y al trópico de Cochabamba, donde son explotadas por los proxenetas”, informó.

Alarcón explicó que se están haciendo gestiones para intervenir en los lugares donde se cometen estos delitos. Señaló también que se coordinó con algunas empresas, que pusieron en vigencia el triple sello, con el fin de evitar la explotación laboral.

Las autoridades evidenciaron que en el trópico existen muchos lenocinios ilegales, convirtiéndose este sector en una de las zonas vulnerables para los menores de edad. Según los informes, muchas víctimas de trata son trasladadas desde La Paz a Santa Cruz o desde Santa Cruz a Chapare, sector donde la venta de servicios sexuales ilegales creció de manera considerable.

La representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, explicó que Bolivia es considerada como un puente para la trata de personas no solo sexual, sino también para el tráfico de órganos.

“Los tratantes hallaron nuevas formas de sacar a los menores de edad de sus casas sin necesidad de raptarlos, ahora usan las redes sociales. Las víctimas más vulnerables son aquellos menores que no tienen ningún tipo de control, la falta de cariño de los padres, o son menores que viven en un entorno de violencia”, manifestó.

La activista observó que existen leyes, pero también la falta de voluntad por parte de las autoridades de implementar un verdadero programa, sobre todo para que las redes sociales sean más seguras y no sean usadas por las redes de trata y tráfico de personas.

“Hemos vivido sucesos en Bolivia este último año que muestran la ausencia de buenas instituciones que atiendan a las víctimas de estas organizaciones nacionales e internacionales”, apuntó.

Al respecto, el director general de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno señaló que en todo el país se están rearticulando los consejos departamentales de lucha contra la trata y tráfico de personas.

Para que esto se haga efectivo, se están asumiendo diferentes actividades y trabajos de potenciación, capacitación y dotación de material necesario para brindar una atención efectiva a las víctimas y a los denunciantes.

Se prevé dotar de teléfonos móviles a las divisiones de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para contar con un número fijo al que la población se pueda contactar en cualquier momento.

“Actualmente, son los investigadores quienes ponen a disposición sus números de celular para que las personas se contacten con ellos cuando quieren hacer seguimiento a un caso o denunciar la desaparición de alguna persona. Sin embargo, los policías no están de manera permanente en la división y no trabajan todos los días, ya que ellos cumplen con servicios de 48 horas, y muchas veces las personas no tienen un número disponible para contactarse”, refirió.

Además, se implementarán servicios de atención, prevención y socialización de mensajes contra la trata.

“No solo las menores de edad son víctimas de explotación sexual, también las adolescentes y adultos, que naturalizan este tipo de explotación y creen que sus proxenetas les dan trabajo, cuando en realidad estas personas les quitan la mitad de lo que ganan”, explicó.

Investigan a banda internacional de tráfico

El director nacional de Migración, Marcel Rivas, informó que después de varios operativos en los que se detuvo a 142 migrantes haitianos, entre ellos mujeres y niños, se pudo establecer que detrás de esto está una banda criminal dedicada a la explotación sexual y narcotráfico.

“Todas las investigaciones junto a las autoridades chilenas y brasileñas llevaron a encontrar muchas pruebas para poder afirmar que existe una verdadera banda criminal, muy peligrosa dedicada a la trata y tráfico ilícito de migrantes, vinculada a la explotación sexual y narcotráfico, y lo que más nos preocupa es el involucramiento de niños y mujeres”, manifestó Rivas.

El destino final era Chile, donde pasaban un tiempo y las mujeres eran explotadas sexualmente. “Se tiene todos los elementos de convicción para afirmar que se dedicaban al tráfico de drogas y lo que implica el peligro de tráfico de órganos”, explicó Rivas.

Los migrantes ingresaron legalmente a Brasil por la región de Guyanas, la gran mayoría mujeres y se identificó a 12 niños. Luego llegaron a territorio boliviano por puntos fronterizos no autorizados para evitar el control migratorio y así llegar a Chile.