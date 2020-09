Departamentos depuran datos para “sincerar” cifra de fallecidos

Los servicios departamentales de salud de todo el país iniciaron el saneamiento de sus registros para verificar la cantidad de fallecidos por coronavirus luego de que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) reportara un incremento considerable de muertos en los meses de junio, julio y agosto.

Los funcionarios de salud regionales ven al menos cuatro obstáculos que provocan este subregistro de casos y de fallecidos: el atraso en los datos de zonas rurales y alejadas, el ocultamiento de casos en algunas familias, los entierros clandestinos y los trámites atrasados.

Según el Sereci, durante los primeros ocho meses de 2020 ya se han registrado más muertes por distintas causas que todos los decesos certificados en 2019. Entre enero y agosto perdieron la vida 54.520, mientras que el año pasado los fallecimientos fueron 52.784.

El director general de Hospitales del Ministerio de Salud, René Sahonero, aseveró que estos datos se dan por la acumulación de las cifras entre marzo y agosto y que es evidente que hay más fallecidos esta gestión debido a la Covid-19.

“Son seis meses acumulados, en detalle no tengo, pero con esos datos sumados obviamente hay cifra mas alta porque hemos tenido un crecimiento de los fallecidos por la pandemia”, dijo.

Dijo que los datos son proporcionados por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de cada región y centralizados en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).

“El SNIS ya está haciendo el consolidado para ver los datos, no sólo es Santa Cruz (donde ha variado la cifra); es en todo el país. No va a variar mucho, va a ser mínimo, un 20 por ciento, pero es un aumento que se da en largo tiempo”, dijo.

El jefe de Epidemiología del Sedes de Cochabamba, Rubén Castillo, explicó que los servicios de laboratorio informan cada día los resultados de las muestras de casos y de fallecidos y que esto generalmente se coordina con otras instituciones que verifican los registros, como el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Sereci, pero lamentó que no a todos los fallecidos se les tomen la muestras.

Dijo que el saneamiento de los datos tardará varias semanas, porque la pandemia sigue en curso y mucha gente sigue con la enfermedad.

“En el transcurso de los siguiente meses se va a tener la estadística y posiblemente tengamos todo saneado. Estamos intensificando esa tarea, recopilando, llamando a los establecimientos de salud para verificar la cantidad de fallecidos certificados y también los que están bajo sospecha”, indicó.

Detalló que esta tarea tiene varios obstáculos. Entre ellos, que los registros de zonas alejadas tardan mucho en llegar o que los trámites son lentos.

El domingo, el reporte Ministerio de Salud sorprendió con la cifra total de 7.008 muertes por coronavirus, debido a que el sábado se había reportado 5.398 decesos, es decir, aparecieron 1.610 fallecidos. De estos 1.610 nuevos decesos, 40 correspondieron al reporte del domingo y 1.570, a una actualización de datos en Santa Cruz.

El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, explicó que esta cifra es una actualización de los datos de fallecidos en las 15 provincias de esa región, en los meses de junio y julio.

Ante estas dudas, los Sedes de otras regiones iniciaron procesos de saneamiento para verificar el número de fallecidos. Es el caso del Sedes de La Paz, que ya pidió informes a todas sus regionales para limpiar sus registros. “La idea es sincerar la cantidad de fallecidos y eso indudablemente se va a ir registrando”, manifestó el director del Sedes, Ramiro Narváez.

Según datos del Sereci, en marzo de 2020 se registraron en todo el país 4.087 decesos; en abril, 65; en mayo, 3.688; en junio, 8.711; en julio, 17.093, y en agosto, 12.039. En tanto, en marzo de 2019 se reportaron 4.384 decesos; en abril, 4.226; en mayo, 4.357; en junio, 4.545; en julio, 4.854, y en agosto, 4.636. Con estas cifras, los meses de junio, julio y agosto de 2020 tienen más decesos que los mismos meses de 2019, en 91 por ciento, 252 por ciento y 159 por ciento, respectivamente.

El Sereci aclaró que estas cifras de junio a agosto son el acumulado de meses precedentes, debido a que hubo problemas con el registro debido a la pandemia.

Ministerio reporta 860 casos nuevos de Covid-19

Bolivia sumó ayer 860 nuevos casos de coronavirus, llegando a más de 124 mil positivos, de los cuales 64% son recuperados. Aunque se ha registrado un descenso en el reporte diario de positivos, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, manifestó su preocupación por un rebrote grande.

Ayer se cumplieron seis meses de la pandemia en el país. Los primeros casos en Bolivia se confirmaron el 11 de marzo en dos mujeres, una en Oruro y otra en Santa Cruz, que dieron positivo luego de llegar de Italia.

Ahora, seis meses después, el Ministerio reportó que se han acumulado 124.205 casos, de los cuales 37.529 son activos (30%), 79.483 (64%) son recuperados y 7.193 (6%) son de personas que fallecieron.

El jefe nacional de Epidemiología reconoció que se ha registrado un descenso en la notificación de casos, aunque no en todo el país; sin embargo, expresó su alarma por las aglomeraciones. “A mí me alarma, me desespera ver las aglomeraciones, ver esas aglomeraciones políticas, ver esas aglomeraciones en los mercados”, dijo Prieto.

“Yo me temo que pueda haber un rebrote grande como en el Perú, y ojalá me equivoque, ojalá la gente reaccione”, agregó al medio cochabambino.

Según el reporte epidemiológico, La Paz reportó 232 casos nuevos; Potosí, 189; Santa Cruz, 125; Tarija, 107; Chuquisaca, 71; Oruro, 51; Cochabamba, 45; Beni, 40, y en Pando no se reportó ningún caso nuevo.

Los decesos en la jornada de ayer fueron 47: Santa Cruz (27), Cochabamba (7), Oruro (5), Pando (4) y Beni (2); Potosí, La Paz y Chuquisaca no registraron decesos. En total, el país tiene 7.193 fallecidos por Covid-19.