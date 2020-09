Lanchipa pone en duda que cadáver corresponda al teniente Jorge Clavijo

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó este martes que se hallaron varias inconsistencias en las pericias realizadas al cadáver, que presuntamente corresponde la teniente de Policía, Jorge Clavijo, por lo que puso en duda que pertenezca a él.

"No establece en ese informe (forense dental) la falta de varias piezas dentales que a esa edad es difícil que pueda no tener, es decir que el informe muestra que los restos aparentemente no corresponderían a la edad del cadáver que se ha examinado", explicó Lanchipa.

La autoridad indicó que otra deficiencia en el informe forense dental, realizada de la mandíbula, en 2013, es que señala con precisión que el cadáver tendría 33 años, lo cual es imposible.

Mencionó, además, que en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no se cuenta con peritos especializados en el área de odontología, por lo que no se comprende cómo esa institución efectuó el informe forense dental.

"Esas y otras inconsistencias han dado lugar a realizar un informe que luego ocasionó que se reabra esta investigación", aseguró Lanchipa.

En esa línea, confirmó que el 25 de septiembre se realizará la exhumación del cadáver enterrado en el Cementerio Celestial de La Paz, para que el IDIF realice las pericias genéticas a objeto de establecer, con certeza científica, la identidad de los restos óseos.

Para ello, Lanchipa detalló que se ha conformado un equipo multidisciplinario de forenses para que realice la exhumación.

En 2013, Clavijo fue acusado de asesinar a su esposa la periodista Analy Huaycho, con 15 puñaladas.

Pese a las observaciones de los familiares de la víctima, que desconfiaban de los análisis de ADN realizados, la Fiscalía en ese entonces cerró el caso al sostener que el cuerpo hallado colgado de un árbol, con un casco de motociclista en los Yungas, era del uniformado.

Sin embargo, en abril de 2016, el exteniente administrativo de la Policía, Edwin Segales, aseguró que Clavijo estaba con vida y no había muerto, como aseguraron las autoridades de la Policía y del Ministerio Público; ante ese hecho, hace poco el caso fue reabierto.