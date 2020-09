El Comité Científico pide a la población no bajar la guardia ante posibles casos de reinfección del Covid-19

El Comité Científico Nacional de asesoramiento al Ministerio de Salud exhortó este miércoles a la población boliviana, a no bajar la guardia ante posibles casos de reinfección del Covid-19 y la flexibilización de las medidas de contención de la pandemia.

A través de un boletín institucional, el Comité Científico expresó su preocupación por la creciente publicación de casos de reinfección del coronavirus (SARS-CoV-2) a nivel internacional, y los recientes probables casos registrados en Bolivia que están causando manifestaciones clínicas aparentemente más severas que en la primera infección, y ante la posibilidad de una segunda ola de infecciones, tal como se está manifestando en algunos países de Europa, ocasionados por una nueva cepa o la duración limitada de los anticuerpos.

En el caso de Bolivia, el Comité Científico alertó a la opinión pública que, debido a la flexibilización de las medidas de contención, la población está relajando la adopción de medidas preventivas, tales como el uso apropiado de las máscaras de protección facial (barbijos), el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y mantenerse en sus domicilios, si no son necesarias las salidas.

"Aunque las estadísticas oficiales muestran una alentadora tendencia a la suavización de la curva epidémica, la cual está generando optimismo en la opinión pública, estos datos hay que tomarlos con cautela, debido principalmente a que la población está acudiendo de manera más frecuente a las pruebas rápidas, cuyos resultados no entran el registro oficial de la Dirección Nacional de Epidemiología, cuyas estadísticas de nuevos casos están basadas en los casos positivos detectados por las pruebas de laboratorio RT-PCR, que es la prueba más confiable y oficialmente tomada en cuenta para propósitos estadísticos y monitoreo de la pandemia", indica parte del comunicado del Comité Científico.

Por otro lado, esa instancia señala que, el hecho de que se hayan comercializado abundantemente "Kits-Covid", no supervisados ni autorizados por las autoridades de salud, ocasionó que las personas se automediquen a nivel domiciliario.

"Esta automedicación no supervisada por personal de salud, podría ser en teoría un factor adicional para el incremento de la mortalidad por Covid-19", agrega el documento.

El Comité Científico advirtió que el Covid-19 está generando manifestaciones clínicas más complejas de lo que inicialmente se han observado, puesto que el virus no solamente afecta seriamente a los pulmones, sino también al sistema nervioso, al corazón, el sistema musculo esquelético, sistema digestivo y otros órganos del cuerpo humano.

En adición, la enfermedad está dejando secuelas por un largo tiempo, que demanda la atención especializada, retrasando los procesos de recuperación.

Ante esta situación, el Comité Científico exhortó a la población a no bajar la guardia y seguir observando de manera rigurosa las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias y no automedicarse ni consumir substancias que no están avaladas por las autoridades en salud.

"La cooperación de la población es fundamental para controlar esta pandemia y evitar mayor dolor y luto a las familias, así como la pérdida adicional de valiosas vidas de médicos y personal de salud, víctimas de esta enfermedad y a quienes expresamos nuestro homenaje y reconocimiento por su sacrificada labor", finaliza el comunicado del Comité Científico.