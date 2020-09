Mesa y Tuto saludan renuncia de Áñez; Camacho y Morales atacan

La declinación a la candidatura presidencial de Jeanine Áñez causó un tsunami de reacciones. Carlos Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana, y Jorge Quiroga, de Libre 21, saludaron la determinación de la mandataria; mientras que los ataques vinieron de Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos, y del expresidente Evo Morales, jefe de campaña del MAS.

Carlos Mesa valoró la decisión de la presidenta Áñez de renunciar a su candidatura para las elecciones generales, porque contribuye a la democracia y le cierra el paso al MAS para que vuelva al poder.

“Valoro la decisión asumida por la presidenta Jeanine Áñez como una contribución a la democracia. Estamos siempre dispuestos al diálogo. La decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa donde primero esté la gente, siempre será del pueblo boliviano”, afirmó el expresidente en su cuenta de Twitter.

El postulante Jorge Quiroga afirmó que la candidatura de Áñez “nunca debió empezar”.

“Hoy terminó lo que nunca debió empezar, la Presidente bajó su candidatura. Extendimos mandato solo para hacer elecciones, no cumplió. Eso fortaleció al MAS, dañó la transición, erosionó la economía y manchó las Pititas. Eliminemos la venenosa reelección presidencial inmediata”, apuntó.

El exmandatario reveló que en enero, antes de que Áñez anunciara su candidatura, él habló “por dos horas” con la Presidenta y le explicó que no correspondía su postulación porque su Gobierno transitorio tenía otras tareas.

El candidato por el Frente para la Victoria, Chi Hyun Chung, destacó la decisión de Áñez y apuntó a que su declinación ayudará a limpiar su imagen.

“Esta decisión asumida le ayudará a limpiar su imagen que tan criticada estaba por algunas cosas que pasaron en este tiempo de su Gobierno, por ello es un gran paso. Ahora la unión debe ser para que se inhabilite al MAS por el fraude montado el año pasado, porque si no se inhabilita a ese partido entonces se deberá hablar de acercamientos entre todos los partidos”, dijo a Urgentebo.

Ruth Nina, candidata a la vicepresidencia por Pan-Bol, saludó la decisión de Áñez porque “demostró que se puede dar un paso al costado y lo mismo deben hacer Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Luis Arce, para dar oportunidad a partidos jóvenes”.

Más duro fue el postulante presidencial por Creemos, Luis Fernando Camacho, quien aseveró que la declinación de Áñez es “una derrota”.

“No es un desprendimiento, es una derrota. Se desplomó su candidatura desde que cedió, se arrodilló y pactó con el masismo. La gente está cansada de la vieja política y de la corrupción, por eso le quitó apoyo a Jeanine Áñez. Su candidatura era artificial, sostenida por encuestas amañadas”, indicó el excívico cruceño.

El presidenciable aseveró que “Bolivia necesita renovarse, salir de la corrupción y del pactismo y la convivencia de la vieja política con el masismo. Y ese cambio sólo lo garantiza Creemos”.

María de la Cruz Baya, candidata de ADN, dijo en un video publicado en sus redes sociales: “Esta candidatura no era viable porque traicionó la lucha por la democracia, consideramos tardía la determinación, pero estamos seguros de que podrá viabilizarse la unión del país, convoco a una concertación nacional desde todos los sectores. Hoy como nunca necesitamos unidad desde todas las candidaturas”.

Evo dice que Jeanine traicionó a sus militantes

El expresidente del Estado y actual jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, reaccionó a la decisión de Jeanine Añez a dejar su candidatura presidencial y la acusó de “traicionar” a sus militantes y candidatos.

“Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad”, indicó Morales. Para Morales Añez deja su candidatura a cambio de “impunidad” por los casos de corrupción y los conflictos de 2019.

“Es claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Senkata y Sacaba y por el economicidio al que ha sometido al país”, dijo.

“Quienes protagonizaron la crisis neoliberal -adenistas, miristas y emenerristas- quieren continuar el saqueo de Bolivia mediante la reedición de la megacoalición en medio de la situación crítica que vivimos”, acotó.

Ministro pide reflexión y habla de “voto útil”

El ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Branko Marinkovic, aseveró que tras la declinación de Jeanine Áñez, los otros candidatos a la presidencia deben reflexionar y pensar en la unidad para que no vuelva la “dictadura” del MAS, y mencionó que no queda otra que el “voto útil”.

“Espero que todos los candidatos entiendan y espero que lleguemos en unidad a las elecciones. Si no existe eso es difícil que ganemos, no podemos permitir el retorno de la dictadura. Se tiene que decir ‘este es el que tiene chance y a ese hay que apoyar’. Estamos a 30 días de las elecciones y debemos reflexionar si queremos dictadura o democracia. (...) Vamos a tener que apuntar al voto útil o sino va a volver el masismo y yo no quiero que vuelva la dictadura”, dijo el Ministro a tiempo de aclarar que habló a título personal.