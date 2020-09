Juntos pide que partidos sin opción se bajen; CC y Creemos descartan alianza

El escenario electoral se reacomoda luego de la declinación de la postulante presidencial Jeanine Áñez. Juntos, la alianza que postuló a la mandataria, se disolvió, pero pidió a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que los postulantes sin chance de llegar a la segunda vuelta se bajen de la contienda electoral. Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, segundo y tercero en las encuestas, descartaron cualquier alianza frente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El candidato presidencial por CC, Carlos Mesa, descartó cualquier negociación de la candidatura de su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza, y señaló que el binomio que conforma es la única fuerza política capaz para derrotar al MAS.

“Por supuesto, no hay ninguna consideración, ni la habrá, con relación al orgullo que me da que Gustavo Pedraza que sea candidato a la vicepresidencia de Bolivia, no solamente por lo que representa como académico, como hombre del mundo agrícola y del mundo pecuario, sino como cruceño”, sostuvo Mesa en conferencia de prensa presencial en Santa Cruz.

Sin embargo, saludó la decisión de la mandataria de renunciar a la candidatura a la presidencia por Juntos, y aclaró que esa acción no tuvo nada que ver con alguna previa conversación con CC.

“No ha habido ninguna negociación ni directa, ni indirecta, ni contacto de ninguna naturaleza que esté vinculado a la decisión que tomó la Presidenta, ni hay ninguna intención de nuestra parte de negociación por la naturaleza misma de la renuncia”, acotó Mesa.

CC dio conferencia en Santa Cruz, la región donde se concentrará la disputa por el voto frente al MAS. “Aquí es donde el voto está más fragmentado”, aseguró.

El vicepresidenciable Pedraza, a tiempo de descartar alianzas con otros partidos, dijo que se buscará unidad, pero no con otros candidatos, sino “en el voto”. “No podemos ejercer presión a cada fuerza política, el voto definirá todo”, dijo.

El candidato al Senado por Creemos en Santa Cruz, Erick Morón, aseveró que la declinación de Áñez es la caída de la “vieja política” y aseveró que Creemos “se mantiene firme, no se baja y no se corre”.

“La alianza no responde a las encuestas, vamos a cumplir nuestro compromiso. La alianza sigue firme, vamos a seguir adelante y vamos a buscar el apoyo de la ciudadanía”, dijo.

Desde la diluida alianza Juntos, Núñez pidió a los candidatos que reflexionen y que busquen la unidad, de tal manera que los que no tengan opción de segunda vuelta “se bajen”.

“El pueblo boliviano pide que se bajen los candidatos que no tienen opciones de ir a la segunda vuelta. Nosotros hemos escuchado al pueblo boliviano, para la Presidenta y para Juntos, lo único que interesa es la democracia, la libertad, la salud la vida de los bolivianos”, declaró la autoridad.

Pero la decisión de “bajarse” de la candidatura no cayó bien en algunos sectores de la alianza Juntos. A tal punto que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los candidatos a diputados uninominales continúan en carrera electoral.

“Los (candidatos a) diputados uninominales pueden continuar en carrera y eso no perjudica el voto hacia quién pueda llegar a la Presidencia, porque es un voto directo. Entonces ellos pueden seguir en carrera, no necesitan pedirles que se bajen ni mucho menos”, dijo.

El vocero de Juntos en Santa Cruz, Manuel Saavedra, admitió que la renuncia de Áñez “generó sorpresa” entre los candidatos cruceños de esta tienda política e indicó que espera que los otros frentes tomen el ejemplo de la mandataria.

A pesar del anuncio, el binomio de Juntos aun no formalizó su renuncia ante el TSE, que esperará a que se consolide para adoptar decisiones, pero descartó que se retire a Juntos de la papeleta.

“El proceso de impresión de las papeletas (de votación) está ya muy avanzado y va a continuar con las características que ya tiene, no se va a modificar bajo ninguna circunstancia las papeletas”, sostuvo el presidente del TSE, Salvador Romero, tras la realización del sorteo de jurados electorales.

El vocero de Juntos, José Luis Bedregal, informó que la alianza oficializará la renuncia ante al Órgano electoral hasta la siguiente semana.

MAS minimiza salida de Áñez y Evo pide unidad del pueblo frente a la derecha

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce Catacora, indicó que la renuncia de la candidata Jeanine Áñez le tiene sin cuidado, pues no dependen de las candidaturas de la derecha que ahora buscan unirse.

“A nosotros nos tiene sin ninguna motivación y sin ningún cuidado, estamos simplemente trabajando lo nuestro. El MAS no depende de las candidaturas de la derecha que las tenemos ahí al frente, sino del trabajo con el pueblo boliviano”, dijo Arce Catacora.

En ese sentido, reiteró la propuesta presentada en la víspera y que beneficiará a todos los bolivianos y asegura que eso es lo que le interesa al pueblo, salir de la crisis económica y el planteamiento del MAS trabaja en eso.

El jefe de bancada del MAS en el senado, Omar Aguilar, afirmó que la decisión de la mandataria Jeanine Áñez, de declinar su candidatura a la presidencia para los comicios generales del 18 de octubre, responde a un acuerdo con Carlos Mesa y la alianza Comunidad Ciudadana (CC) para tapar hechos de corrupción.

En tanto, el expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, desde Argentina tuiteó que frente a la unidad de la derecha se debe imponer la unidad del pueblo.

“Frente al intento de unidad de la derecha, autores de 20 años de neoliberalismo, convocamos a una mayor unidad de la clase trabajadora, clase media y empresarios”, escribió.

Insistió además en la necesidad de alinearse con el MAS, del cual dijo es la única organización política “con visión de país y experiencia de gestión que garantiza salida a crisis”.