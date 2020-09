Caso Capilla: 4 víctimas declaran y Policía no ejecuta orden de apremio

A más de un mes de haber denunciado al líder de prejóvenes del colegio La Capilla, Miguel Antonio C., al menos nueve víctimas de abuso sexual (de diferentes edades) tomaron contacto con la Defensoría de Cochabamba, de las que cuatro ya declararon ante el Ministerio Público; uno de ellos logró identificar plenamente al presunto agresor.

“El joven que declaró el lunes por la tarde en la Fiscalía, ubica en tiempo y espacio al agresor. Relató cómo Miguel C., durante un campamento, ingresó al cuarto de la víctima y abusó de él. Logró reconocer al agresor cuando éste salía de la habitación gracias a la luz exterior”, explicó la directora de Género Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Andrea García.

El rango de edad de las víctimas que lograron contactarse es de 18 a 30 años aproximadamente. Varias no podrán ser parte denunciante, ya que, por el tiempo transcurrido de la agresión sexual, el caso prescribe; sin embargo, García afirmó que cuentan con una declaración sostenible y fuerte.

“Con esto logramos evitar que el caso caiga, porque ése era el objetivo del pastor de la Capilla y del agresor, ‘no hay víctimas, no hay denuncia, por ende, no hay caso’, pero les estamos demostrando que sí existen las suficientes pruebas para continuar hasta el final”, refirió.

El 24 de agosto, la fiscal asignada al caso decidió declararlo en reserva de actuaciones, medida que fue levantada hace dos días, cuando culminó el lapso establecido por norma.

La reserva fue dictada cuando el gerente de La Capilla, Roger H., se presentó a declarar ante la Fiscalía. Pese a contar con una denuncia por complicidad, tras su declaración fue liberado.

Este caso de abuso sexual fue visibilizado por Octavio Fernández Mostajo el pasado mes de agosto, quien, al ver que no se había iniciado ningún proceso contra el agresor, decidió exponer su historia en su cuenta de Facebook.

“Cuando tenía 14 años asistía a una iglesia. Miguel Antonio C. era nuestro líder, le teníamos mucha confianza, de manera regular nos quedábamos a dormir en su casa para reír y jugar. Una vez me quedé a dormir solo y él aprovecho mi inocencia para abusar de mí, me quitó la ropa, empezó a manosearme y masturbarme. Ese panorama se repitió varias veces por dos años”, refiere parte de la denuncia.

Octavio contó que hace dos años encaró a su agresor, quien en una conversación habría admitido haber cometido la agresión. “Le mostré las conversaciones al gerente, le pedí que el agresor sea apartado, denunciado y que se brinde apoyo a las víctimas. Después de dos años, veo que no se hizo nada. Es por eso que, pese a que pasaron 20 años, me atrevo a contar mi historia”, refiere la víctima.

La Directora de Género Generacional del municipio explicó que, hace un mes, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra el líder de prejóvenes, pero a la fecha esta orden no fue ejecutada.

“La misión específica de encontrar al agresor y ejecutar la orden de aprehensión es la Policía, hasta ahora no vemos resultados. Pedimos que interpongan los buenos oficios para que se haga justicia y el agresor sea detenido”, dijo.