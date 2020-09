Ortiz afirma que las renuncias son porque se manejan temas importantes en base a caprichos

El exministro de Economía, Óscar Ortiz, afirmó que las renuncias que se registran en el gabinete ministerial son porque “se manejan temas importantes en base a caprichos”.

“Hay otros dos ministros que han renunciado en protesta porque se manejan temas tan importantes como la gestión del Estado en base al capricho y atropello de personas irreflexivas como es el ministro Murillo", expresó Ortiz en contacto con la prensa.

También aseguró que la presidenta Jeanine Añez le ha entregado el futuro del Gobierno a Arturo Murillo, a quien calificó como una persona que no tiene capacidad.

"Yo creo que hay un problema muy serio y es que la presidenta Añez ha entregado el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo, y que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde", dijo Ortiz en contacto con la prensa.

Ortiz aclaró que su alejamiento del Gobierno no se debe sólo al tema de Elfec, sino también a muchas actitudes que no comparte. Señaló que Murillo presiona para hacer una contratación de camioneta por 35 millones de bolivianos.

"Qué tiene que ver con regionalismos una compra de camioneta por 35 millones de bolivianos que el ministro Murillo presiona y presiona para que se haga y que se van a entregar recién a mediados del próximo año. Eso debe dejarse para la próxima gestión", aseveró.

Ortiz afirmó que no está dispuesto a ser parte de un "Gobierno que debía actuar en el marco de la democracia, pero no lo hace". "Hemos luchado contra los masistas y no podemos actuar igual que ellos", señaló.

Por su parte, el ministro Yerko Núñez, manifestó que los ministros tienen derecho a renunciar, sin embargo, mencionó que Ortiz firmó el decreto que ordena determinar el estado patrimonial de Elfec. Esto como respuesta a las declaraciones del exministro, en las cuales cuestionó la "devolución" de acciones de la empresa de electricidad y que no firmaría un decreto en ese sentido.