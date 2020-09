Exprocurador: Decreto de Elfec firmado por ministros no es el que presentó Murillo

Bolívar tendrá esta noche la parada más dura en la visita que realizará al Palmeiras (18:15), en Sao Paulo. Los celestes se enfrentarán al líder de la competencia, nuevamente con la obligación de... Ver más Bolívar está obligado a sumar hoy ante Palmeiras

Ocho clubes de la División Profesional, el denominado G-8, pidieron ayer al comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se inicie un proceso en contra de los dirigentes de los... Ver más Clubes del G8 piden al Comité Ejecutivo que se sancione al G6

Los amistosos entre Royal Pari y Guabirá están confirmados. Según el vicepresidente del club azucarero, Ronald Paz, los partidos de preparación de cara al reinicio del torneo Apertura de la División... Ver más Guabirá confirma dos amistosos ante Royal Pari para octubre