Caso Clavijo: familia de Hanalí denuncia que manipulan pruebas

El abogado de la familia de Hanalí Huaycho, Eduardo León, dijo que los parientes de la víctima podrían apartarse del nuevo proceso de investigación que se inició a requerimiento del Ministerio de Gobierno. Esta instancia solicitó la exhumación del cuerpo del expolicía Jorge Clavijo para constatar que el cadáver enterrado efectivamente le corresponde.

Clavijo intervino en el hotel Las Américas y es autor de la muerte de su esposa, la periodista Hanalí Huaycho. Tras el hecho, ocurrido en 2013, se dijo que se habría quitado la vida.

“Existe mucha molestia, si se están cumpliendo los procedimientos pero no existe un trato digno a la familia de Hanalí. La Fiscalía tomó pruebas al hijo de Clavijo pero también a la hermana del expolicía, están poniendo en duda la paternidad”, se preguntó.

La información proporcionada por León refiere que la hermana de Jorge Clavijo es una de las personas que manipuló la investigación inicial, y que, en lugar de ser tomada en cuenta para la toma de muestras, debiera ser investigada y procesada.

“El martes pasado ya le tomaron la prueba de ADN a esta señora, no pueden decir que es para tener más certeza. Se está dando un trato indigno a un menor, además están afectando la dignidad de una víctima de feminicidio, se está incurriendo en la revictimización, y además se está dando un trato indigno a su memoria”, dijo.

En una entrevista realizada en Los Tiempos A Fondo, el representante legal de Hanalí lamentó que nuevamente se está contaminando las pruebas como en la primera investigación que se hizo.

“El IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) está ultrajando al hijo de Hanalí. De haber sabido que esto sería así, no nos prestábamos a esta situación. Nosotros no hemos pedido que se reabra este caso; solicitamos garantías y el Estado boliviano no está cumpliendo con estas garantías”, manifestó Eduardo León.

El profesional dijo que tanto él como la familia de Huaycho están siendo hostigados en las redes sociales, tratando de poner en duda el caso de feminicidio de la víctima, por lo que solicitaron a la Fiscalía garantías para la seguridad de las víctimas.

El fin de semana, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó que cuentan con mensajes y llamadas telefónicas de personas que conocen a Jorge Clavijo, las que dicen haberlo visto con vida en Perú, Chile y México.

Desde noviembre de 2019, llegaron hasta el Ministerio de Gobierno cartas anónimas y decenas de llamadas telefónicas de personas que “conocen” al teniente Clavijo y que aseguran que habría sido visto vivo en Perú, Chile y México.

“Es el propio pueblo quien ha solicitado que este caso se reactive. Existe mucha susceptibilidad por parte de la gente, que siente que este caso no ha concluido”, dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa.

Al respecto, Eduardo León dijo que durante varios años ellos señalaron que Clavijo estaba vivo, pero las autoridades del MAS no hicieron caso a estas alertas.

“Nos dieron la dirección exacta con mapa incluido de donde vivía Clavijo. Dijimos que estaba en Chile, pero nadie nos escuchó, no hicieron nada”, señaló León.