Piden a Luis Arce que reconsidere y acepte participar en el debate

Tras el rechazo del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, a participar en el debate presidencial organizado para este domingo por varias instituciones; organizadores, periodistas, activistas y políticos sumaron esfuerzos para pedir al exministro de Economía que retroceda y acepte ir a ese foro.

Arce explicó que no podrá participar porque aceptó una entrevista en la Red Uno a la misma hora, pero el canal está dispuesto a cambiar esa fecha y facilitar la presencia del candidato del MAS en el debate, por lo que la decisión final está en manos del exministro de Evo Morales.

“Lamentablemente, nos hemos comprometido a una entrevista en otro medio de comunicación que había sido ya invitado con anterioridad”, informó temprano el vocero del MAS, Sebastián Michel.

Inmediatamente, los organizadores del debate enviaron una carta al presidente de la Red Uno para que liberen a Arce. La misiva fue firmada por Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia; Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; Juan Carlos Núñez, director de la fundación Jubileo; Javier Tapia, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y Raúl Garáfulic, coordinador de la Red de Medios.

Relataron que se enteraron de que el medio televisivo invitó a Arce a una entrevista a la misma hora y día del debate presidencial, por lo que el candidato del MAS se excusó de asistir a ese evento, mientras que los otros seis postulantes confirmaron su presencia.

Horas después, la Red Uno, en un comunicado, aseveró que la entrevista con el binomio del MAS era parte de una agenda que se trabajó con meses de antelación, antes de conocerse el debate presidencial, por lo que abrió la posibilidad de cambiar la fecha.

“La Red Uno tiene la predisposición de reprogramar la fecha de la entrevista de este domingo 4 de octubre con la dupla del MAS, si es que nuestros invitados así lo deciden para participar en cualquier otro evento que consideran pertinente”, señaló el comunicado del medio televisivo.

Periodistas como Tuffi Aré, Raúl Peñaranda, Jhon Arandia, Andrés Gómez y Mario Espinoza lamentaron la decisión de Arce y pidieron que reconsidere, de modo que se pueda allanar el debate presidencial, que sería el primero tras 18 años.

“Me parecer posible que la Red Uno haga un cambio en su programación del domingo (4), considerando que hay presión en redes sociales y en la ciudadanía para que esa red de televisión ayude y facilite la realización del debate”, dijo Peñaranda.

“Aquí el que tiene la decisión es Luis Arce, de ir o no ir, como ya ha fallado a varios foros encuentros, donde comprometió estar; él tiene la palabra”, dijo por su parte Arandia.



Hasta el cierre de esta edición (23:00), el MAS no informó sobre si Arce participará o no en el debate o si cambiará la fecha de la entrevista con Red Uno.

El debate de la FAM es esta noche

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM- Bolivia) junto a la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) organiza para esta noche (19:30) otro debate presidencial. El presidente de la FAM, el masista Álvaro Ruiz, afirmó que todos los candidatos aceptaron participar.

El debate será moderado por la periodista Ninoska Crespo y transmitido por la red televisiva ATB y retransmitida por Gigavisión, que tienen alcance nacional, y Telesur, de alcance internacional; además de las redes sociales de la FAM-Bolivia y la CUB. El mismo se dividirá en cuatro bloques que abordarán distintas temáticas.