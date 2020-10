Extranjeros armados montan fábricas de droga en el trópico

En un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se logró aprehender a Oved Jhoel P. L., de nacionalidad venezolana, quien, según el informe policial, habría armado una fábrica de cristalización de cocaína en la localidad de Entre Ríos.

Se conoce que, en la intervención policial, otros extranjeros (colombianos y venezolanos) lograron darse a la fuga tras un cruce de disparos entre el grupo de narcotraficantes y personal policial.

El total de droga secuestrada en el trópico fue de 202 kilos de cocaína, con una afectación al narcotráfico de 1.289.000 dólares.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que organizaciones extranjeras están empezando a responder con disparos, al ser sorprendidos por la Policía.

“Antes no se respondía de esta forma. En esta intervención no hubo bajas, pese a que nuestros policías cuentan con armamento obsoleto. Esperamos no encontrar a este extranjero en otro operativo y que la justicia haga su trabajo”, refirió.

La autoridad dijo que la droga es de “buena calidad, es cocaína pura” y que los operativos no se van a detener “hasta el último día de mi gestión”.

Este operativo fue realizado el 2 de octubre en la central 21 de Septiembre, Nueva Esperanza, comunidad Manco Kapac.

“Personal policial observó a una avioneta a punto de aterrizar en una pista clandestina. A momento de aterrizar, una vagoneta tipo Noah se acercó para recoger la droga. Fue el momento en el que la Policía intervino y hubo el cruce de disparos”, explicó el director nacional de la Felcn, Juan Percy Frías.

El daño económico en esta intervención policial fue de 251 mil dólares. Se logró secuestrar una avioneta, una motocicleta y una vagoneta, además de 87.655 gramos de pasta base de cocaína y 64.445 gramos de clorhidrato de cocaína.

El Ministro de Gobierno explicó que las avionetas secuestradas son rematadas para luego adquirir equipamiento para la Policía.

“Las pistas clandestinas las destruimos de inmediato, luego las avionetas son rematadas (vendidas) para poder adquirir ingresos económicos”, dijo.

El otro operativo policial fue el 29 de septiembre en la localidad de Ivirgarzama, calle Belén, intervención en la que se logró secuestrar 50.350 gramos de cocaína en estado sólido, además se aprehendió a Jhonny C. F., quien fue remitido al Ministerio Público.

Tras la presentación del caso por parte de personal de la Felcn, el Ministro de Gobierno y la fiscal regional del trópico, se procedió a la incineración de la droga secuestrada.

La autoridad de Gobierno también mostró el mal estado en el que se encuentran los vehículos que son usados por el personal de Umopar y la Felcn. Lamentó que durante 14 años no se haya pensado en equipar de manera óptima a la Policía.

“Hay algunos vehículos que ya no tienen capacidad de llegar a Cochabamba, otros son reparados como pueden. Pese a la importancia que se tiene en la lucha contra el narcotráfico, el pasado Gobierno no se preocupó del equipamiento”, dijo.

Operativos en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) logró afectar al narcotráfico con 10.105.000 dólares en dos operativos realizados en el departamento de Santa Cruz. La Policía antidroga incautó 868 kilos de cocaína, dos pistas clandestinas, vehículos y un megalaboratorio.

“El valor de las pistas de aterrizaje clandestinas es de 2 millones de dólares, el megalaboratorio con todas las comodidades tiene un valor de 3 millones de dólares, así como la cocaína incautada de 5.105.400.000 dólares, (en total) llega a una afectación al narcotráfico de 10.105.000 dólares, gracias al trabajo profesional, pese a las limitadas condiciones de armamento y equipos, de las y los efectivos de la Felcn”, explicó el Ministro de Gobierno.

El personal de la Felcn, en los operativos realizados en Santa Cruz, encontró un clan que se encargaba de camuflar droga en maletas para sacarlas al exterior con la ayuda de jóvenes a las que contrataban para el efecto, dijo Murillo.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, dijo que esta organización criminal se dedicaba al transporte de droga, “estas personas insertaban la droga en compartimientos secretos en maletas y adornos de exportación, y cambiaban el color de la cocaína a negro para evitar ser detectados”.