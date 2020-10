El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua, anunció hoy que tomará las acciones legales correspondientes para identificar a las personas que, en los últimos días, amedrentan a su familia con protestas al ingreso de su domicilio particular.

Según videos difundidos por redes sociales, un grupo de ciudadanos, que exige la anulación de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS), protestó en las puertas del edificio donde funciona el TED.

[VÍDEO]



Presidente del TED de Santa Cruz anuncia querellas por actos de amedrentamiento:



Los Tiempos

Posteriormente, se dirigió hacia el domicilio de Paniagua. Allí se registraron algunas agresiones verbales en contra de los familiares de la autoridad.

“Yo pido una investigación a fondo, señores del Ministerio Público identifiquen a estas personas, hay personas que inclusive son personas que consumen sustancias”, dijo Paniagua.

“Hoy no he podido llegar a dormir a mi casa y no puede ser, pido que se investigue”, agregó.

Paniagua aseguró que su labor a la cabeza del TED es “absolutamente transparente” y ratificó que formalizará las acciones correspondientes, puesto que su esposa y sus cuatro hijos se encuentran afectados por la situación.

Estos incidentes ocurren cuando faltan 12 días para las elecciones generales.