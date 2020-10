ADN decide bajar candidatura de María de la Cruz Bayá y se retira de las elecciones

El subjefe departamental de La Paz de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) Waldo Rodríguez informó que una reunión realizada ayer en la ciudad de Sucre, entre jefes departamentales y la jefatura nacional, resolvió bajar la candidatura presidencial de María de la Cruz Bayá y retirarse de la carrera electoral.

Dijo que la decisión surgió porque en la práctica el Tribunal Supremo Electoral no ha modificado la Ley 421 sobre la diferencia entre un diputado electo con 300.000 votos en las ciudades y en el campo con 30.000 votos.

Tampoco el TSE ha demostrado la depuración del padrón electoral para el voto en el exterior y porque además resolvieron apoyar a quien tenga mejores condiciones en estas elecciones para que el MAS no vuelva a ser gobierno por los daños que ha hecho al país.

En declaraciones a la prensa en plaza Murillo, dijo que agradecen a la candidata María de la Cruz Bayá por la invitación aceptada y anunció que en las próximas horas el jefe nacional de ese partido, Freddy Terrazas, hará conocer las causas y motivos para la decisión partidaria.

"Ella es una candidata invitada de ADN, no es parte del partido, por tanto, queda nula la candidatura. Nosotros ya no vamos, no corremos. Las decisiones partidarias están por encima de un partido, seguramente el jefe de partido le hará llegar una nota a la señora Bayá y al señor Sergio Tarqui explicando los motivos", declaró.

Anunció que, pese a su decisión de retirarse, no existe el riesgo de perder su personería jurídica y el tiempo que resta lo dedicarán a prepararse para las elecciones subnacionales.