Bayá desconoce decisión de ADN de bajarse de las elecciones

La candidata presidencial por Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, afirmó, este miércoles, que desconoce que el partido por el que postula haya tomado la decisión de retirarse de la carrera electoral de este próximo 18 de octubre.

"No sé decirle la verdad cómo va a ser el tema, porque yo no he recibido ninguna notificación, no me han llamado, no tengo novedades de la jefatura nacional (de ADN). Entonces a mí me ha tomado muy por sorpresa el hecho de que diga (el vicepresidencial de ADN) de que me bajo (de la candidatura) cuando yo no he firmado ninguna carta", declaró Bayá a ANF.

Añadió que ella continuará en la carrera electoral ya que la decisión mayor de dejar o continuar en las elecciones estaría en manos de la candidata presidencial del partido, en este caso Bayá. "Si ADN quiere bajarse, tiene todo el derecho de hacerlo; de acuerdo a ley no es posible, la única que puede bajar la candidatura general es la candidata a presidenta", acotó.

Señaló que además están a destiempo ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) imprimó y distribuyó las papeletas electorales; y estima que, en caso de ser verdad la decisión de ADN, tendrán una multa.

"Quiero pensar que no, quiero pensar realmente que no, pero parece todo indicar que así ha sido; ojalá que no aparezcan con cargos, con prebendas, habiendo negociado la caída de la candidatura, pero nuestra candidatura sigue en pie, yo soy como los árboles, muero de pie", expresó Bayá.

Pero, de ser verdad, Bayá señaló que realmente causarían un daño moral a su imagen como mujer porque presuntamente la decisión se habría tomado sin tomar en cuenta que fue invitada al partido.

Dijo que su acompañante de fórmula tiene todo el derecho de bajarse de la candidatura.

En contacto con el programa AM de radio Fides, el candidato a la vicepresidencia, Sergio Tarqui, informó que ADN retira su participación de las elecciones del próximo 18 de octubre con el fin de no dividir el voto.

"Nosotros haciendo caso al latido del pueblo boliviano, haciendo caso al pedido de la sociedad podemos decir de manera oficial que nosotros nos retiramos como partido, como Acción Democrática Nacionalista, bajo mi candidatura a la vicepresidencia y a nivel nacional ayer resolvimos retirarnos de la contienda electoral a fin de no dividir el voto del pueblo", sostuvo.