Jorge Quiroga: “Haremos la revolución digital con celeridad”

“Bolivia corazón verde digital de Latinoamérica” es la frase que utiliza el candidato Jorge “Tuto” Quiroga para referirse a su plan de gobierno. El postulante de Libertad y Democracia (Libre 21) busca “transformar” el país a partir de la industrialización del litio y 8 mil millones de dólares del extranjero.

Su posición en la intención de voto no es la más cómoda, pero está seguro de que la gente lo apoya más que ese reflejo.

—¿Cómo decide volver a candidatear en estas elecciones históricas?



—Porque está en juego la economía del país y el futuro de la democracia (…) Tengo la ventaja de que soy el único candidato que tuvo que lidiar con una crisis muy profunda el 2001-2002 (…). Mantuve la economía de Bolivia creciendo y tengo la experiencia, capacidad y el equipo para hacer frente a esta crisis.

—¿Cuál es el fondo de su propuesta actual?



—Está en juego la economía y esto no estaba sobre el tapete. En enero empecé dando una propuesta de cómo transformar Bolivia en el corazón verde digital de Latinoamérica con manufactura de baterías de litio hechas acá, con justicia, sin corrupción y salvando la economía con una inyección extranjera de 8 mil millones de dólares.

—¿Qué rescata de su programa de gobierno que no sea en economía?



—En el programa hicimos mucho énfasis en la Bolivia del futuro. Dar empleo a los jóvenes (…), la digitalización del país para que no exista ni un papel que lleven a papeleos que fomentan la corrupción. La idea de una Bolivia digital parte de la gente joven que sabe programar, venden servicios y, lo más importante, que es cabeza, algo que no se acaba nunca.

—¿Cómo aplicar esa digitalización a la educación?



—Trabajé con Tito Oz de Vila y se lograron 200 días de clases presenciales para adolescentes y niños. Éste es el primer año de este siglo que no se van a tener los 200 días (…) Hay que hacer la revolución digital con celeridad. Entel va a tener la obligación de proveer puntos gratuitos de wifi en todos los municipios para llegar con la educación a todos los rincones; con los mejores profesores y adaptando la malla curricular. Las clases por StreamYard o Zoom tienen que ser gratuitas.

—¿Cómo analiza su posición en las encuestas?, ¿bajaría su candidatura?



—No, y menos por algo que fue parte del fraude electoral. Lo único que la gente puede comentar es aquello que el MAS autorizó. En un documento, al Órgano Electoral le dijimos que lo primero que debieron hacer es una auditoría al oligopolio de encuestadoras que tienen contratos millonarios con el Estado en el gobierno del MAS. Con diferencias del 28 por ciento entre las encuestas y los resultados.



Fueron y han sido parte del fraude inductivo. Qué raro que una encuestadora atine en la intención de voto al porcentaje de fraude para el cual el MAS tuvo que poner servidores en todo lado. Señores, piensen en la propuesta y no en la encuesta.

—¿Qué piensa del “voto útil”?



—El voto fue útil para sacar a Evo Morales. Hoy, el desafío es votar para salvar la economía y que no vuelva la tiranía.

—¿Usted se animaría a hacer alguna alianza?



—Ese tiempo ya pasó. Las alianzas ya están inscritas. Hoy hay que votar.

—¿Cuál es la mirada que tiene de Cochabamba?



—Todos los departamentos se sienten rezagados y abandonados (…). Un departamento que era granero, lo volvieron cocalero y ni siquiera es coca que se va al consumo; ésa es la de La Paz. La (coca) del Chapare, en los estudios de las Naciones Unidas, sale que se va en un 90 por ciento al narcotráfico. Hay que retomar la imagen de Cochabamba productiva, agrícola y corazón del corazón latinoamericano (…) La nube Sudamericana yo quiero que esté en Cochabamba en ese parlamento de Unasur.

—¿Qué propone para las demandas históricas como las acciones de Elfec?



—Lo de Elfec fue un error, que un gobierno transitorio intentara hacer algo que requiere un estudio serio. Lo que yo propongo es que la propiedad de las empresas estatales pertenezca a todos los bolivianos mayores de 18 años, se denomina: Propiedad Intransferible Individual de Título Accionario (Pitita).

—¿Va a procesar a los gobiernos anteriores, incluyendo al de transición?



—Absolutamente, a todos los que hayan cometido actos dolosos (…). Yo senté a Evo Morales en la Corte Interamericana y lo haré con quien deba.