Manfred asegura que el MAS no ganará en primera vuelta y le hace un guiño a la gobernación

El exalcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, volvió de Estados Unidos y comenzó a buscar alianzas para apoyar a la agrupación Creemos que postula al binomio de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari a la presidencia. Asimismo, señaló que se le gustaría terminar la tarea de dirigir la gobernación en las subnacionales.

Reyes Villa presentó la adhesión a la agrupación “Cochabamba Unida” y expresó su apoyo a la alianza Creemos en un acto en el salón del centro la Riviera hoy por la mañana. Destacó la valentía de ambos candidatos en los 21 días de conflictos poselectorales de 2019. Aseguró que el MAS no va a volver a gobernar en los siguientes cinco años.

“Eso no va a ocurrir (una victoria del MAS en primera vuelta), porque el MAS no pasa del 30 por ciento y para que no haya segunda vuelta, tendría que estar por encima del 40 por ciento; eso dice la Ley (…) Lo que sí puede suceder es que haya una segunda vuelta y todavía nos falta ver quién va a ser ese segundo ante el crecimiento importante de Luis Fernando Camacho”, dijo Reyes Villa.

Asimismo, el exalcalde instó a que quien ocupe el gobierno no lo haga desde los deseos de venganza o revancha política. “Eso no quiere decir que el gobierno que entre tenga que vengarse del MAS. Tiene que enseñar a gobernar en democracia. No sólo es ganar en democracia, sino gobernar en democracia dando espacio al libre pensamiento de todos”, aseveró.

Un guiño a la gobernación

Luego que se tenga un nuevo gobierno nacional electo corresponderá fijar la fecha para las elecciones subnacionales. El exalcalde ve con interés la Gobernación y expresó su deseo de terminar la tarea que tuvo que dejar pendiente en 2010.

“Me interesa participar de las subnacionales, pero primero tenemos que tener un gobierno amigo que permita trabajar en Cochabamba (…) Tenemos que recuperar nuestra llajta, pero completa, no sólo el eje metropolitano; tiene que ser todo el departamento. Ya fui cuatro veces alcalde, hay que dar paso. Ojalá A mí no me dejaron terminar la gobernación, así que sí me interesaría”, dijo Reyes Villa.

En enero de 2007, se pidió la revocatoria al mandato de Manfred Reyes Villa como gobernador de Cochabamba. Sin embargo, la situación desencadenó violencia entre el campo y la ciudad. Se quemaron las oficinas de la Gobernación y fallecieron tres personas a consecuencia de los violentos enfrentamientos.

Luego de estos conflictos, Reyes Villa salió del país a Estados Unidos donde estuvo 13 años como exiliado. Una vez que el gobierno del MAS salió del poder, el exalcalde y su esposa retornaron a Cochabamba y fueron recibidos por la gente. Pero la exautoridad aún tiene varios procesos pendientes con la justicia.