Mesa repudia la falsificación de un documento de salud para ser usado en su contra

A 10 días de las elecciones generales, el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, enfrentó una jornada de arremetidas en su contra. Una de ellas fue la circulación de un certificado médico que, según el postulante, es falso y se trata de análisis que nunca se realizó.

El documento circuló en las redes sociales y señalaba que Mesa padecía de Alzheimer leve. El certificado tenía estampada la firma de un médico neurólogo de Santa Cruz.

El candidato salió a los medios de comunicación para desmentir esta afirmación y repudió con vehemencia la falsificación de un documento de salud con el uso del nombre de un médico. Asegura que se trata de una guerra sucia que sobrepasó todos los límites.

“Falsifican un documento médico y su falta de escrúpulos es de tal magnitud que no sólo me afecta a mí en una mentira gigantesca de un análisis que no hice; sino que no trepidan en poner en riesgo el prestigio de un neurólogo de Santa Cruz. Esto supera todos los límites de la vergüenza. Han puesto en tela de juicio mi estado de salud y en preocupación a mis hermanas”, señaló Mesa.

En otra de las arremetidas de la jornada, Mesa volvió a desmentir la publicación hecha por Associated Press y replicada por otra agencia internacional de noticias en la supuestamente Mesa indicaba que haría un pacto con el expresidente Evo Morales para zanjar la crisis que vive Bolivia.

“Normalmente los políticos, cuando ocurre esto, dicen ‘me han sacado de contexto’. Yo quiero ser muy claro han falseado mi afirmación. Jamás dije, ni directa, ni indirectamente, que me iba a aliar ni remota, ni de ninguna manera con ese señor. No me voy a aliar con Evo Morales bajo ningún contexto”, señaló Mesa.

Aún faltan 10 días de carrera electoral y la campaña sucia y las falsas noticias ya pululan por las redes sociales.