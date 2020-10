Detienen a cooperativistas auríferos de Arcopongo por intento de soborno

Cinco dirigentes de las cooperativas mineras de Arcopongo, provincia Inquisivi, encabezados por Cecilio M., fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban sobornar al secretario de Minería de la Gobernación de La Paz, Esteban Paty, para evitar una inspección programada para la próxima semana.

De acuerdo a una nota de prensa oficial, Paty recibió llamadas de Mollo, quien lo citó en la Ceja de El Alto, donde cinco personas le ofrecieron 10 mil dólares para supuestamente eludir un acto de fiscalización que podría descubrir una actividad ilícita en las operaciones de explotación minera.

Ante el intento de soborno, la Policía actuó en acción directa y procedió a detener a los cinco cooperativistas. Esta tarde, en la Felcc de ciudad Satélite-El Alto, declararon Cecilio M, Z., Amilcar M. P., Gabriel T. C., y Hernán C. C.

La Gobernación ha programado para el martes una "Caravana de Defensa de los Recursos Naturales Estratégicos" junto a los ministerios de Medio Ambiente, Minería, AJAM, otras instituciones y la prensa paceña.

El propósito es inspeccionar a las cooperativas mineras auríferas de Arcopongo, que carecen de registro legal ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, y tampoco tienen registro de pago de regalías mineras.

De acuerdo con el artículo 223 de la Ley N°535 de Minería y Metalurgia, del 28 de mayo de 2014, todos los operadores mineros deben cancelar la regalía minera en el municipio, y en el departamento donde operan.

Las regalías mineras son el principal ingreso económico para ejecutar obras en las 20 provincias de La Paz. En dos oportunidades, la Secretaría de Minería intentó inspeccionar a dichas cooperativas.

El primer intento fue el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre y el segundo, el 15, 16 y 17 de septiembre. Cuando la comitiva, junto a la Alcaldía de Inquisivi, llegó a la mina fue advertida que tenía una hora para abandonar el lugar y se impidió la inspección.