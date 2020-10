Piden investigar a diputada Brito por presunta vinculación en el caso fraude electoral

El Gobierno y parlamentarios pidieron que se investigue a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, por los presuntos contactos telefónicos que sostuvo con la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, y su par del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Marianela Revollo, durante las elecciones del 18 de octubre de 2019 en las que se evidenciaron irregularidades. Brito admitió que conoce a Revollo y que en alguna ocasión sostuvo conversaciones esporádicas, pero negó tener vinculación con dichas irregularidades.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, reiteró en varias ocasiones que existen estudios periciales y declaraciones que vinculan a Brito con el caso fraude electoral de 2019.

"El cruce de llamadas, primero, es un indicio; segundo, se ha obtenido lícitamente y, tercero, existen declaraciones de los vocales del TSE como de los departamentales, lo más sano es apersonarse para no decir cosas imaginativas y prepararse para responder como corresponda, no es una llamada, nosotros no somos su bancada para que al calor de un grito pretenda confundirnos o callarnos", expresó Santamaría.

La autoridad pidió a Brito no victimizarse y decir la verdad sobre las llamadas que hizo el día de las elecciones de 2019, a la entonces vocal Marianela Revollo.

"Yo también he sido diputado y de diputado no llamé nunca a ningún vocal, menos el día de las elecciones, como pretende negarlo (Brito), ella debería de refrescar su memoria ¿Qué tiene que hacer una parlamentaria llamando a quienes administran el proceso electoral el día de la elección?", cuestionó el Viceministro.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, pidió se abra una investigación contra Brito para que responda por estos hechos irregulares.

"Sean o no diputadas, sean o no exministros o exvocales, la Asamblea Legislativa debería ejercer su rol de fiscalización para garantizar que se sancione a todos los responsables del fraude", manifestó Barrientos.

Por su parte del diputado de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que "en el caso de Brito creo que solamente cumplió ese rol, sin embargo, ahí están las autoridades llamadas por ley quienes tienen que establecer esta situación, el grado de participación en esta situación".

La diputada Brito reconoció que conoce a Revollo desde hace más de 30 años y se comunicó con ella en algunas ocasiones, pero negó haber incurrido en alguna irregularidad.

"Yo he tenido el honor de conocerla (a Marianela Revollo), de haber sido su compañera y con la cual he tenido conversaciones esporádicas, alguna vez, pero este señor (Santamaría) piensa que el comunicarnos es para programar algo malo, para hacer algo malo, solamente se está basando en una supuesta llamada porque no tiene contenido", aseguró la diputada en Cadena A.

Agregó que no conoce a la exvocal Lucy Cruz y nunca sostuvo comunicación con ella.

Brito dijo que el viceministro Santamaría incurre en difamaciones, calumnias e injurias en su contra al lanzar estas acusaciones.

Según las investigaciones policiales, el gobierno del MAS montó todo un operativo para cometer "fraude" en las elecciones presidenciales del pasado año, a través de alteración de actas y manipulación de los datos informáticos.

En ese sentido, Santamaría pidió nuevamente al Ministerio Público tomar en cuenta este informe policial de más de 300 actuados investigativos y dejar de dilatar el caso.