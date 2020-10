TSE indica que la candidatura y listas de ADN siguen en carrera electoral

El presidente del Tribunal Supremo Electoral Salvador Romero informó este sábado que la Acción Democrática Nacionalista (ADN) no ha comunicado ninguna decisión de retirarse de la contienda electoral, ni su candidata María de la Cruz Bayá ha presentado renuncia alguna, por lo que ambos continúan en carrera electoral.

Romero confirmó que el candidato a vicepresidente por ADN Sergio Tarqui presentó su renuncia a la postulación y no dijo cuál sería el tratamiento que le daría la Sala Plena del TSE a esa determinación.

"Únicamente se ha recibido carta de renuncia del candidato a vicepresidente de ADN. Todas las otras candidaturas registradas e inscritas por ADN se mantienen", declaró a la prensa.

Hace pocos días Bayá manifestó que ella fue invitada por los dirigentes para ser candidata presidencial y el anunció de un supuesto retiro por una decisión partidaria era "una vulneración" a sus derechos políticos y derechos humanos.

Indicó que además constituye una lesión a su imagen pública en su condición de mujer y ratificó que no corre ninguna gestión para inhabilitar su candidatura porque cumplió con todos los requisitos.

"No he renunciado ni voy a renunciar a esta candidatura, solo los candidatos pueden bajarse y pueden pedir el retiro de su nombre de las listas. María Bayá no va hacer eso", declaró.