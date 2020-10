Hay más certezas que dudas de que el expolícia Clavijo está vivo

Dentro de 10 a 15 días, de acuerdo al tiempo requerido por los peritos, se conocerán los resultados de las pruebas realizadas a los restos exhumados presuntamente del exteniente Jorge Raúl Clavijo Ovando, autor de la muerte de su esposa Hanalí Huaycho, el 11 de febrero de 2013. El expolicía era miembro de la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (Utarc), grupo que intervino en el operativo “antiterrorista” en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.

La certeza de que esos restos no son de Clavijo, sostenida por la familia de Hanalí y los involucrados en el presunto caso de terrorismo desde que el policía fue dado por muerto el 4 de marzo de 2013 a la fecha, se mantiene invariable y más allá de los informes que arrojen estas últimas pericias, consideran que está vivo y protegido en algún lugar por las autoridades del exgobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La familia no ha pedido la exhumación, porque siempre hemos sostenido y sostenemos que los dictámenes de la Fiscalía de hace siete años (que certificaron que era el cuerpo de Clavijo) eran falsos, nos ratificamos en aquello”, expresó el abogado de la familia de Hanalí, Eduardo León, en entrevista con LT A fondo.

Muchos misterios



Hace siete años, la fuga y presunto suicidio de Clavijo conmocionó al país por dos hechos aparentemente sin ninguna relación, pero que se presume en el fondo estuvieron hilados: el feminicidio de Hanalí por el teniente de la policía y el asesinato de tres presuntos terroristas y la detención de otros dos en el hotel Las Américas. A partir de este hecho, se enjuició a una treintena de líderes cruceños por sus presuntos vínculos con este grupo irregular.

“Sin duda que está vivo (Clavijo), hubo un encubrimiento. Esos restos no le corresponden a él y, en ese momento (en 2013), la familia de Hanalí denunció aquello, pero nada se pudo hacer frente al poder masista para exigir la verdad, se impuso el encubrimiento y quedan muchos misterios”, manifestó el abogado de uno de los procesados en el caso terrorismo, Gary Prado.

Según el abogado, la razón de la muerte de Huaycho sería el descubrimiento por parte de la periodista de lo sucedido en el hotel Las Américas, la trama que se armó para tapar la ejecución del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, al rumano Magyarosi Árpád y al irlandés Michael Dwyer.

Agregó que los miembros de la Utarc que participaron en el operativo, entre ellos Clavijo, que era experto en explosivos, derribaron las puertas de las habitaciones donde se encontraban Rozsa y sus compañeros, los redujeron y ejecutaron a tres, luego sembraron pruebas para mostrar que hubo resistencia. “Se sabe que hay videos del operativo que están en poder de los policías que participaron, como una suerte de seguro de que no van a ser molestados y no se debe saber la verdad”, señaló.

Por eso, según Prado, después del asesinato de Hanalí y la fuga de Clavijo, oficiales de inteligencia de la Policía irrumpieron en el domicilio de la periodista y se llevaron su computadora, documentos, notas y todo en lo que podrían estar las evidencias del operativo en Las Américas.

Después —dijo— el Gobierno desplegó toda una teoría y un espectáculo mediático sobre el supuesto suicidio de Clavijo y el hallazgo de su cuerpo en los Yungas, asegurando que se trataba del policía pese a que las pericias no confirmaban aquello.

El abogado anotó que hay evidencias de que Clavijo participó en el operativo como miembro de la Utarc, porque todos ellos fueron condecorados por el exvicepresidente Álvaro García Linera, y se presume que, como experto, fue quien colocó las cargas explosivas en las puertas de las habitaciones.

Dijo que no se pudo esclarecer lo sucedido en ese operativo porque el Tribunal y el Ministerio Público rechazaron el pedido para que se presenten a declarar todos los miembros de la Utarc como testigos, restringieron a tres, pero se les concedió el derecho del secreto del deber, por lo que nunca declararon.

Futuras acciones

¿Qué va a pasar de confirmarse que Clavijo está vivo? es la interrogante que le planteamos a Prado y al viceministro de Régimen Interior, Javier Issa. Coincidieron en que, si se confirma que es el cuerpo casi nada cambiará, los misterios detrás de Clavijo seguirán.

Si no son sus restos, en el caso terrorismo ya no incidirá porque el juicio está cerrado y ya es cosa juzgada, además de que no tiene relación directa con el exoficial de Policía.

El caso de Hanalí se reabriría e iniciaría la búsqueda de Clavijo. En el que su captura sí sería fundamental, señaló Issa, es en la demanda presentada por el actual Ministerio de Gobierno contra 15 exgobernantes por el montaje de los casos terrorismo y la que se iniciaría contra todos los partícipes del encubrimiento a Clavijo, desde los peritos de entonces hasta el exministro Romero.

El Viceministro dijo que ya tienen identificadas a las personas implicadas en el caso, además de evidencias acumuladas, pero en tanto no se tenga la certeza de que es o no el cuerpo de Clavijo, no se puede avanzar nada.

Informe final

Este viernes, los restos exhumados de la presunta tumba de Clavijo el pasado 25 de septiembre volvieron a ser enterrados en el mismo lugar. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) los devolvió luego de que se tomaron todas las muestras para someterlas a pruebas de antropología forense, genética, criminalística, imagenología, odontología, ADN y otras.

El equipo de peritos fijó 25 días hábiles para efectuar todos los exámenes y tener los resultados, plazo que se cumpliría este 30 de octubre. “Vamos a respetar los 25 días hábiles que nos ha dado el Fiscal General, todos estamos trabajando en ese marco”, dijo el director nacional del IDIF, Andrés Flores.

De acuerdo al experto, ya se realizaron varias pruebas y hay un avance del 60 por ciento; en algunos estudios ya se están elaborando los dictámenes, mientras que en otros todavía se están haciendo los exámenes, ese el caso de genética, que estaría en una primera fase y es el que lleva más tiempo.

Sobre la cantidad de pruebas efectuadas y más detalles de las mismas, Flores se excusó de precisar debido a que, en una reunión de coordinación el jueves pasado, el equipo de peritos que trabaja en el caso decidió no anticipar nada para no generar falsas expectativas o especulaciones hasta no tener el informe final.

“En su momento, ya sea en Sucre o La Paz, se va a organizar una conferencia de prensa con presencia del Fiscal General (Juan Lanchipa) y todos los peritos que han participado. El responsable de cada área demostrará con imágenes los resultados del trabajo realizado, fundamentado científicamente, y las conclusiones a las que arribaron”, anticipó Flores, al pedir paciencia.