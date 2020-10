Manfred a Camacho: “No debemos permitir una segunda vuelta”

El exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, mediante una carta, le pidió al líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, que es urgente un contacto con el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

“Sería tener una respuesta porque no hay mucho tiempo, el tiempo que queda solamente es hoy y digamos mañana (…) porque en esa carta lo que le estoy indicando es que no debemos permitir una segunda vuelta tenemos que ganar en primera vuelta porque tenemos el 70% de la población porque el tema de fondo es no permitir esa segunda vuelta”, dijo Reyes Villa en contacto con Los Tiempos.

Explicó que en la misiva pidió “que invite públicamente a una reunión para que puedan sentarse y analizar el tener una lectura clara de lo que significa ese 70% de la población que esta pudiendo que no vuelvan los violentos”.

Sin embargo, dijo que si bien Camacho conoce del pedido de Reyes Villa, éste no recibió una respuesta hasta horas de la tarde.