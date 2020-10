TSE afirma que habrá transparencia en la entrega de información de las actas electorales

LA PAZ |

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que habrá transparencia en la entrega de información de las actas electorales desde el mismo 18 de octubre que comenzará el cómputo oficial.

"Todos los ciudadanos que deseen ver sus actas, las actas de sus mesas, podrán hacerlo a través del Sistema de Cómputo Oficial que comienza el domingo 18 de octubre; por lo tanto, la transparencia en la entrega de información es completa", expresó Romero en contacto con la Red Uno.

Romero informó que el nuevo sistema de conteo rápido Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) no contendrá las fotografías de las actas electorales porque el objetivo del mismo es brindar la máxima información posible y en el menor tiempo.

A criterio del ingeniero Edgar Villegas, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) tuvo varios cambios positivos como un cómputo oficial aparentemente robusto, pero también cambios negativos.

"No estoy aseverando que se viene un fraude, pero definitivamente considero que es un retroceso en la transparencia el que no se publiquen las fotos de las actas (sólo se publicarán los escaneos en el cómputo oficial, que tarda mucho más). Era un derecho ganado que ahora se está perdiendo", escribió Villegas en su cuenta de Facebook.

Según el titular del TSE, se optó por no incluir las fotografías en el Direpre porque requieren un proceso de validación jurídica que deben hacer los Tribunales Electorales Departamentales (TED) o el TSE en el caso del voto en el exterior.

"Un acta requiere ser aprobada por una Sala Plena para tener validez porque existe la posibilidad, ciertamente excepcional, que sea anulada en cuyo caso en esa mesa se tendría que repetir la votación 14 días después; por lo tanto, es importante para dar certeza a la ciudadanía que la información del acta que va a estar transcrita en la fotografía del acta se sepa que ya ha tendido un proceso de validación jurídica", explicó Romero.

Señaló también que podrían existir algunas particularidades en el proceso de inclusión de la fotografía del acta en el Direpre, tales como que las imágenes podrían estar borrosas, lo que no permitirían realizar una transcripción correcta, y, en el caso de las localidades más alejadas, no podrían llegar simplemente por falta de internet. Dijo que es otro de los motivos por el que se optó no incluir la foto del acta en el Direpre.

Sin embargo, señaló que todos los ciudadanos podrán fiscalizar las actas de sus mesas en el Sistema de Cómputo Oficial tal cual lo aprobará la Sala Plena y se podrá observar que no existe ninguna diferencia con la transcripción en el Direpre.