Migración dice que diputado argentino Fagioli ingresó al país como turista

El director de Migración, Marcel Rivas, informó este sábado que el diputado argentino, Federico Fagioli, ingresó al país en calidad de turista, no como miembro de alguna misión especial de observación para las elecciones de este domingo.

"El Gobierno tomó contacto de Sergio Massa, presidente de Diputados de Argentina, quien pidió disculpas por el comportamiento de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, comprometió bajo su palabra, de garantía personal, el buen comportamiento de este ciudadano (Fagioli) y de otros tres ciudadanos", indicó Rivas a Bolivia Tv.

El registro histórico de la oficina de Migración señala que Fagioli, al igual que las otras tres personas que le acompañaban, ingresó a Bolivia con su DNI (documento de identificación ciudadana de Argentina), tal como lo hizo en noviembre de 2019, durante los conflictos poselectorales.

Rivas señaló que el legislador argentino emitió un informe relativo al conflicto político boliviano, en el que afirmó que "los policías eran violadores, que los policías de Bolivia habían masacrado y violado a mujeres de El Alto y en Senkata sin aportar pruebas".

Ante tales antecedentes, Fagioli fue comunicado que su presencia en Bolivia no es bienvenida, por lo que fue invitado a abandonar el territorio nacional.

No obstante, a petición de la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se permitió su presencia en Bolivia, en calidad de turista.

"No ha venido a trabajar, el objeto determinado de su ingreso no puede cambiarse. Tampoco han venido a que los actos de su gestión política en su país generen violencia en las calles de Bolivia, eso no vamos a permitirlo", afirmó Rivas.