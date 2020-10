Gobierno: Notificación de censura no llegó por los canales oficiales

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que no llegaron por conducto regular las notificaciones de la censura que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contra él y el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por lo que estas no serán efectivizadas con la renuncia al cargo.

Eva Copa, presidenta del Senado y de la ALP, informó la víspera que notificaron con la resolución de censura contra los ministros de Educación y Gobierno, y que sólo aguarda que el Ejecutivo haga cumplir la ley y destituya a ambas autoridades.

Al respecto, Murillo aclaró que la notificación se pasó directamente al Ministerio de Gobierno y no así por los canales establecidos por norma, es decir, al Ejecutivo vía Ministerio de la Presidencia, por tanto, como no se hizo eso, entonces fue devuelta y no tiene validez.

“Si no hay notificación no sirve. Puede llorar doña (Eva) Copa, puede zapatear, jalar sus cabellos, no sirve de nada, parece que estuviera enamorada de mi esa señora, tiene que tranquilizarse un poco ella”, refirió el ministro Murillo.

La autoridad del Ministerio de Gobierno pidió a Copa tranquilizarse, ya que todo el tiempo viene hablando de él.

Dijo que respetará las leyes siempre y cuando los asambleístas del MAS sigan los procedimientos y notifiquen de manera correcta.

MURILLO PIDE QUE SE CUMPLA PROTOCOLO

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo señaló que una vez se cumpla con la debida notificación, entonces todo estará en manos de la presidenta Jeanine Áñez y luego aceptará la suspensión del cargo.

Hace unos días, la ALP, con mayoría del MAS, censuró a los ministros, Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas, por no presentarse a interpelaciones, el primero por el caso gases lacrimógenos y el segundo por la clausura del año escolar.