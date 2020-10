EEUU felicita a Arce: "Esperamos trabajar con el gobierno recién elegido"

El Gobierno de Estados Unidos, mediante el jefe de su diplomacia para América Latina, Michael Kozak, expresó sus felicitaciones al binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, por su victoria electoral. Asimismo, manifestó su deseo de trabajar con el nuevo gobierno.

“Felicitamos al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente electo, David Choquehuanca, y al pueblo boliviano por su voto pacífico. Esperamos trabajar con el gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, derechos humanos y la libertad de prensa”, tuiteó Kozak este lunes.

We congratulate Bolivian President-elect Luis Arce and Vice President-elect David Choquehuanca, and commend the Bolivian people on their peaceful vote. We look forward to working with the newly elected government to promote economic prosperity, human rights, and press freedoms.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 19, 2020