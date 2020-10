Exministro Aguilar: “Algo que dejé esclarecido es que yo no voy a volver al gabinete”

El exministro de Educación, Roberto Aguilar, afirmó en LT a Fondo que, en caso de recibir una invitación para volver al gabinete, no la aceptaría debido a aspectos relacionados con la pandemia y por otros factores políticos.

Aguilar envió una carta al binomio electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la que pide que no se generalice a todos los exministros porque algunos, como él, nunca trabajaron para “volver a estar en el gabinete”.

Al respecto, en la entrevista con LT a Fondo afirmó que estar en etapa de definición de ministros es “tenso y complejo” porque se marcan proyectos, miradas e intereses.

“Dentro de ese contexto no faltan personas que generan elementos que tratan de desvalorizar lo que se ha hecho. Lo que me preocupó es que en entrevistas diversas es que no volverán los ministros anteriores, algo que debe quedar claro es que dicen que no volverán quienes han pedido volver. No hubo alguien que haya pedido volver o hacer propuestas de carácter político”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no habrá una invitación para que vuelva a asumir como ministro y aún si la hubiera, no la aceptaría.

“Algo que dejé esclarecido es que yo no voy a volver al gabinete, primero por temas de la pandemia y por otros factores políticos”, añadió.

Luego, Aguilar señaló que se desmereció el trabajo que realizaron en la anterior gestión, aún cuando las entregas que hizo el actual ministro Victor Hugo Cárdenas correspondían al trabajo de la anterior autoridad.

Sobre el tema de educación, la exautoridad afirmó que no se puede perder el tiempo y que una vez se conozca al nuevo ministro del área se deben adoptar medidas para el inicio de la próxima gestión escolar.