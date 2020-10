Oposición advierten que justicia dará amnistía a masistas imputados por fraude y corrupción

Tras la anulación del mandamiento de aprehensión contra el exministro de Justicia Héctor Arce, la oposición advierte que, junto a Luis Arce Catacora se viene una amnistía con la ayuda de la justicia en favor de varios imputados por fraude electoral, terrorismo y corrupción que fueron activados por el gobierno transitorio.

El diputado opositor potosino Gonzalo Barrientos denunció que el “monstruo azul de 14 cabezas ha comenzado a operar desde la justicia, liberando al exministro de Justicia quien es el principal involucrado en el mega fraude” que se ha registrado el año pasado.

“Ese monstruo que es la justicia de Evo Morales ha resucitado y está haciendo bien su trabajo y generará la amnistía general y nos dirán que nunca ha habido fraude. Seguramente, los felicitarán y los aplaudirán. Si antes de ser posesionados están actuando así, Dios nos libre más adelante”, indicó.

Barrientos manifestó que al contrario el MAS, alista una cacería de brujas contra las autoridades del gobierno transitorio abriendo un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez y sus ministros, con lo cual, “Arce volvería a las andanzas del MAS”.

“Están queriendo actuar con impunidad y seguramente harán un decreto de amnistía para Evo Morales y para todos los corruptos que hubo en estos 14 años y esto nos muestra una mala señal para el país. Espero que reaccionen y no socapen ni encubran a los corruptos”, declaró por su lado el diputado opositor cruceño Luis Felipe Dorado.

Lamentó que el futuro gobierno de Arce en vez de mostrar otra forma de gobernar, esté haciendo más de lo mismo. “Viene la impunidad para todos los masistas que han cometido corrupción en el país, hay una denuncia por fraude electoral de 2019 y ojalá que el gobierno no la tape con tierra”, declaró.

Dorado sospecha de un acuerdo entre el MAS y el gobierno transitorio de Jeanine Añez, para que ambos no se denuncien ni se investiguen por los casos de corrupción como la compra de gases lacrimógenos y respiradores que deberían ser sancionados.

El senador del MAS Omar Aguilar afirmó que Evo Morales ni nadie necesita amnistía, porque en el caso de estupro los certificados de nacimiento con los que se acusa al expresidente son falsos. Sin embargo, cree que Morales debe defenderse de las acusaciones.

Sin rechazar la posibilidad de una amnistía, dijo que, si el gobierno de Arce concede, debería ser para un reencuentro entre la clase política, no solamente para las autoridades de los 14 años, sino para que no haya persecución, lo que no significa que se deje de investigar la corrupción, el caso Senkata y Sacaba que para el MAS no se negocia.