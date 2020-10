Exministra Montaño afirma que se “retira” de la política

La exministra se Salud y expresidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, anunció este martes que se retira de la vida política porque "es momento de pasar la posta a la nueva generación del Movimiento Al Socialismo (MAS)".

Además, indica que decidió priorizar a las personas de su entorno.

“A partir de hoy (martes) he decidido priorizar a las personas que amo y que durante mucho tiempo fueron afectadas y lastimadas en el afán de atacarme a mí. Sanar heridas es un proceso y requiere la misma dedicación que servir al pueblo como autoridad. No dejo el barco en aguas tempestuosas, lo hago en tiempos de victoria popular. Tomo la mayor bocanada de aire que me sea posible del maravilloso triunfo del pueblo boliviano para sumergirme en otras aguas. Me lo debo a mí misma”, señala la exministra en una carta publicada en su cuenta de Twitter.