Diverso, femenino y renovado, es el perfil de la nueva Asamblea

Los senadores y diputados electos en los comicios del 18 de octubre recibieron ayer sus credenciales, dando inicio al proceso de transición de mandato. La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene más de 95 por ciento de caras nuevas, el 20 por ciento son menores de 35 años y el 51,9 por ciento son mujeres.

Los parlamentarios titulares y suplentes recibieron sus credenciales de manos del presidente y los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un acto especial realizado en el anfiteatro del Banco Central de Bolivia (BCB), en La Paz.

El procedimiento de transición continuará hoy con la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente.

La ALP está compuesta por la Cámara de Diputados, que tiene 130 miembros, y la Cámara de Senadores, con 36 integrantes. Además, hay nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales.

Según los resultados de las elecciones del 18 de octubre, la distribución de escaños es la siguiente: en la Cámara de Diputados, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene 75 escaños; Comunidad Ciudadana (CC), 39 escaños, y Creemos, 16 escaños; en la Cámara de Senadores, el MAS con 21 escaños; CC, 11 curules, y Creemos, cuatro.

El presidente del TSE, Salvador Romero, destacó que más de la mitad del total de legisladores son mujeres. Detalló que en el Senado el 55,5 por ciento son mujeres, mientras que en Diputados el 46,9 por ciento son féminas. “En total, el 51,9 por ciento de los asambleístas son mujeres”, afirmó.

Destacó también que la nueva ALP incluye a representantes jóvenes, menores de 35 años; aunque reconoció que es un porcentaje menor respecto a lo que pesa ese grupo en el conjunto de la población, pero supera los números habituales de la mayoría de los congresos.

Romero puntualizó también que las cámaras reflejan la diversidad cultural y étnica de Bolivia. “Las cifras no se limitan a las siete circunscripciones indígenas, sino que las numerosas circunscripciones ordinarias han sido ganadas por líderes y dirigentes de pueblos indígenas”, indicó.

Según el recuento de la iniciativa #Protagonistas, de los 175 miembros de la Asamblea Legislativa, ocho de los legisladores tienen menos de 28 años, 152 tienen entre 29 y 59 años y 15 tienen 60 o más años. El promedio de edad de los nuevos parlamentarios es 44 años.

Asimismo, se informó que 20 de los 36 escaños para el Senado corresponden a mujeres, lo que significa el 56 por ciento de la representatividad, es decir, 11 por ciento más que los comicios nacionales de 2014.

La directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, afirmó —en contacto con LT a Fondo— que la presencia de las mujeres en la ALP es importante y destacó que en la Cámara de Senadores se marcó un “récord” por la presencia mayoritaria de mujeres.

Novillo dijo que Bolivia es el tercer país en el mundo con mayor presencia de mujeres en el Legislativo.

Los legisladores más jóvenes son: Fernando Llápiz (22), diputado uninominal por Creemos de la C-58 (Beni); María Moreno (24), diputada plurinominal por Creemos en Santa Cruz; Daniel Prieto (22), diputado plurinominal por CC en Santa Cruz; Luisa Nayar (25), diputada plurinominal por CC en Santa Cruz; Sara Condori (25), representante supraestatal por el MAS en La Paz; Aleiza Rodríguez (26) representante supraestatal por CC en Beni; Elvis Mendoza (26), diputado indígena por el MAS en Pando, y Darlen Velasco (27), diputada indígena por el MAS en Tarija.

Gobierno invita a Arce a una reunión

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, invitó a los mandatarios electos, Luis Arce y David Choquehuanca, a una reunión para coordinar la transmisión de mando presidencial y la transición ordenada del Gobierno. “Extiendo una cordial invitación a la reunión de coordinación que se llevará a cabo el día jueves 29 de octubre a horas 7:00”, precisa la carta.

El abogado del MAS, Wilfredo Chávez, dijo que no ve necesaria esta reunión y señaló que el binomio analizará si asiste o no.



“Yo no considero personalmente que ellos tengan que asistir a una reunión de ese tipo, porque lo que pasa es que, en cualquier transición, son los equipos técnicos los que deberían operar”, sostuvo Chávez.