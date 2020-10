Expresidente Jorge Tuto Quiroga alega inocencia en juicio de responsabilidades por caso Petrocontratos

El expresidente Jorge Tuto Quiroga fue convocado a audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Juicio de Responsabilidades que se instala este miércoles por el caso Petrocontratos con cargos por supuesto daño económico al Estado al autorizar la exploración de los pozos Aquio e Incahuasi.

El Exmandatario alegó su inocencia e instó al expresidente Evo Morales, quien firmó la demanda, a venir a Sucre a sostener la misma toda vez que la inversión para la exploración de los pozos petroleros, fueron cubiertos totalmente por las empresas petroleras que derivaron en hallazgos de gas con ganancias para el país.

"Que me digan dónde está el daño económico, Incahuasi es para que me den medalla, no para que me den cárcel. Es una patraña política de Evo Morales y ahora que va a volver, que venga a Sucre a sostener su acusación", dijo Quiroga a tiempo de presentar abundante prueba histórica y documentada con la que espera respaldar su inocencia.

En su criterio, estarían intentando "lincharlo" con fines políticos porque no existe materia justiciable, toda vez que no se produjo ningún daño al Estado y más bien los hallazgos de gas fueron destacados y celebrados por el expresidente Morales.

Recordó que el proceso comenzó con la demanda ante la Fiscalía General del Estado el 2005, formulada contra los exmandatarios Jorge Tuto Quiroga, Eduardo Rodriguez Beltzé y Carlos Mesa, por diferentes casos.

Fue en 2010 cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo dos tercios en el Congreso para instrumentalizar el juicio contra Quiroga únicamente, separando a Rodríguez Beltzé y Mesa.

Quiroga, lamentó que anteriores autoridades del Ministerio Público y de TSJ le hayan negado consecutivamente los varios recursos que presentó, como son la doble instancia, el derecho a la apelación y la prescripción del caso por el tiempo transcurrido.

A propósito, recordó que el gobierno del MAS en 2018 aprobó una Ley para la extinción de procesos antiguos que dijo debería ser, en su caso, de previo conocimiento de los jueces.

En ese contexto, dijo esperar que los nuevos jueces se apeguen a la Ley y advirtió que de violarse la norma en su caso el mismo llevará a instancias internacionales.

"Si lo senté a Evo Morales en la Corte de San José por violar el Referéndum donde Bolivia dijo no a la reelección, créanme que a los señores de la justicia y del Ministerio Público también los voy a sentar si siguen los abusos", enfatizó.