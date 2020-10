Arce asegura que aún no conformó su gabinete, pero anticipa que debe ser como la "selección boliviana"

El presidente electo, Luis Arce, aclaró que todavía no tiene conformado su gabinete de ministros, luego que circularon algunas listas en redes sociales; sin embargo, adelantó que debe estar constituido como la "selección boliviana", con los mejores del país.

"Quiero desmentir lo que decían nuestros hermanos (de que) hay listas que circulan, no hay gabinete hasta ahora hermanos, por lo tanto, no hay que dejarse sorprender, uno no sabe quién pone en redes sociales nombres (...), pero lo cierto es que no hay", dijo Arce.

En una reunión realizada ayer con las organizaciones del denominado "Pacto de Unidad", el presidente electo agregó que las organizaciones pueden hacer sugerencias, pues está abierto a recibir propuestas.

Pero el "gabinete tiene que ser (como) la selección boliviana, (con) nuestros mejores hombres y mujeres de todo el país, todo lo mejor tenemos que encontrar, porque tenemos retos importantísimos que enfrentar", afirmó.

Entre tanto, el Pacto de Unidad, en una de sus conclusiones del encuentro, resolvió "conformar un gabinete con gente comprometida e identificada con el plan de gobierno y que ha estado al frente de la dictadura".

Asimismo, se decidió no permitir el retorno de los exministros, exviceministros o exdirectores del pasado "para no cometer los mismos errores, promoviendo la participación equitativa de mujeres, jóvenes y representantes de pueblos y nacionales indígenas originaria campesinas en el (nuevo) gabinete ministerial".

La posesión de los nuevos mandatarios, Luis Arce y David Choquehuanca, se realizará el próximo 8 de noviembre en la ciudad de La Paz, después de que el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre con el 55,10% de los votos.