Cambio de reglas muestra que el MAS mantiene carácter autoritario

El Movimiento Al Socialismo (MAS), con la anulación de los dos tercios e imposición de mayoría absoluta en los reglamentos de debates de las cámaras de Senadores y Diputados, muestra su “verdadero rostro” de autoritarismo, además vulnera principios constitucionales y se aleja de posiciones conciliadoras, consideran analistas políticos, constitucionalistas y dirigentes políticos.

Juristas aseguran que el MAS incurrió en al menos cuatro irregularidades y contravenciones a la normativa, mientras dirigentes políticos advierten con acciones legales y los colectivos ciudadanos anuncian protestas.

Entre el martes y el miércoles, los dos tercios del partido azul en las cámaras Baja y Alta impusieron modificaciones a sus reglamentos de debates con el objetivo de acallar a la oposición y aplicar el rodillo masista, que caracterizó las últimas gestiones de Evo Morales.

La analista Jimena Costa calificó de antidemocrática la actitud del MAS de modificar los reglamentos y aseveró que este partido manipula la institución para tomar decisiones de manera unilateral.

“Es una acción antidemocrática que va en contra de todos los intentos que se ha hecho en la construcción de la democracia boliviana para obligar a los políticos a establecer consensos”, indicó.

Dijo que la idea de los dos tercios busca que, más allá de quién tenga el control o la mayoría de la Asamblea, el oficialismo esté obligado a buscar consensos y a incluir en las decisiones a las minorías.

“Esto no sirvió de nada cuando el MAS se hizo de los dos tercios, pero retirar esto del reglamento, claramente aunque no sea ilegal, es una acción antidemocrática”, aseveró.

Explicó que el MAS realiza una manipulación institucional para asegurarse que va a poder imponer decisiones desde una mirada unilateral.

“Ésta es la prueba de que es falso el discurso de que se va a gobernar para todos, que quieren construir unidad, porque no puedes construir cuando al otro lo excluyes, incluso del debate, y solamente tomar decisiones con tu grupo, y además es una muestra de que es falso. No van a abandonar esas prácticas que tenía la cúpula de Evo Morales; probablemente la cúpula no vuelva, pero eso no significa que las prácticas sean distintas”, dijo.

Según constitucionalistas, estas modificaciones son anticonstitucionales porque van contra el espíritu de los artículos 8 y 9 de la Constitución Política del Estado (CPE), además que los legisladores salientes usurparon funciones y tomaron medidas antidemocráticas y autoritarias.

“Los nuevos parlamentarios ya han recibido sus credenciales y son ellos los que en realidad tienen la facultad de modificar en este momento ese reglamento, por lo cual estos dos tercios del MAS ya no tenían esa facultad, sus actos son nulos de pleno derecho, lo que están haciendo es cometer un delito”, sostuvo el abogado constitucionalista Williams Bascopé.

José Luis Santistevan, constitucionalista y analista en procesos electorales, asegura que la sentencia constitucional de la ampliación del mandato era hasta la elección y posesión de las nuevas autoridades.

“Los senadores y diputados ya están electos por el periodo 2020-2025, a partir de ahí el Órgano Electoral entregó las credenciales y lo que deberían hacer es estar funcionando; sin embargo, la Asamblea prorrogada sigue funcionando y aprobando leyes y modificaciones en el reglamento, algo que es ilegal, inconstitucional, que puede llevar a responsabilidades”, dijo.

Bascopé complementó que estos cambios, que para el MAS son meramente de procedimiento, en el fondo van contra los artículos 8 y 9 de la CPE, que refieren los principios ético-morales, valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad y transparencia.

“Con simple rodillo su mayoría que tiene lo aprobarían. Eso no es democrático; es un autoritarismo, y esos temas no son administrativos; son de fondo”, sostuvo.

Para la aprobación de un proyecto, por ejemplo, con su mayoría cierran la sesión y evitan debatir con la oposición. “No les van a dar opción a debatir a los de la oposición. Eso no es menos importante; eso hace a la democracia”, dijo.

Protestas

El excandidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó de inaceptable e ilegítimo el cambio de reglamento de ambas cámaras. Luis Fernando Camacho, de Creemos, sostuvo que la eliminación de los dos tercios afecta el funcionamiento de la democracia y la representación de minorías.

El expresidente Jorge Quiroga pidió a David Choquehuanca, vicepresidente electo del país, demostrar su vocación democrática anulando las modificaciones que realizaron al reglamento.

Asimismo, cientos de activistas protestaron en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y La Paz, exigiendo que se mantengan los dos tercios. En el cabildo de Cochabamba, activistas advirtieron que, si el MAS no retrocede en esa decisión, iniciarán medidas de presión.

El MAS minimiza cambio de reglas

El presidente electo, Luis Arce, minimizó las críticas sobre la modificación que hizo el MAS a los reglamentos del Legislativo para que los dos tercios ya no sean un requisito para tomar una serie de decisiones.

“La información que me han dado es que claramente lo que ha hecho nuestra Asamblea es mantener toda la legalidad; hay muchas, muchas leyes que se van a aprobar por dos tercios, eso lo establece la normativa, así que no debe haber ninguna preocupación por parte de la población”, aseguró Arce.



Arce hizo las declaraciones luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le entregó su credencial como Presidente electo.

Cámara de Industria y Comercio se pronuncia

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, en un pronunciamiento oficial, se refirió a las modificaciones de los reglamentos en las cámaras legislativas, manifestando su rechazo a esta medida que vulnera los derechos democráticos y desconoce el derecho constitucional de las minorías de ser representados.

“La Constitución Política del Estado establece que la democracia se ejerce de manera representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, en consecuencia, la medida asumida por las Cámaras de Senadores y Diputados vulnera y atenta la representación de las minorías”, indica el documento.

En ese sentido, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba instó a la Asamblea Legislativa a reconsiderar las determinaciones asumidas, con la finalidad de mantener un clima de paz y trabajo, respetando el estado de derecho y generando garantías de unidad, desarrollo y progreso que es el anhelo de todos los bolivianos.