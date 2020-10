Evo Morales: "Es mi deseo. Voy a volver el 11 de noviembre"

El expresidente Evo Morales descartó regresar a Bolivia para la posesión de Luis Arce, para no quitarle protagonismo, sin embargo, indicó que su deseo es retornar el 11 de noviembre, un año después de su salida del país.

"Después está previsto, están organizando. Es mi deseo. Voy a volver el 11 de noviembre. 11 (de noviembre de 2019) salí de Chimoré para salvar la vida y 11 volveré con vida a Chimoré", dijo Morales este jueves a la BBC.

Morales se encuentra actualmente en Argentina como refugiado político, después de que estuvo en México con la misma calidad.

Indicó que se está debatiendo la vía de su regreso, pero el mismo está planificado. "Gracias a la Pachamama y gracias a Dios", manifestó.

Aseguró que volverá a su chaco en el Chapare, donde se dedicará a la actividad piscícola.

"Más me voy a dedicar a tambaquí, a tener una piscina de tambaquí. Están ganando bien mis compañeros con piscina de tambaquí. En ocho meses tienes US$5.000 de utilidad neta", resaltó.

Consultado si será candidato a algún cargo, Morales manifestó que no lo tiene en sus planes y que vuelve para compartir su experiencia.

"Yo no tengo esos afanes para nada. Pero sí, ahora con más experiencia quiero compartir mi lucha sindical como dirigente, compartir mi experiencia de gestión del Estado Plurinacional como expresidente", afirmó.

Asimismo, sostuvo en la entrevista con BBC que no formará parte del gobierno entrante. "A Lucho Arce yo le dije que no voy a ser parte, que no me tomen en cuenta. No me corresponde", dijo.