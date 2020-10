TSE aclara que la imagen en los certificados de sufragio es un guilloché

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que la marca de agua que aparece en los certificados de sufragio del pasado comicios es un guilloché, un diseño que es usado como medida de seguridad.

“El guilloché es un diseño de seguridad con figuras geométricas repetitivas y complejas”, explicó el TSE en las redes sociales.

El certificado de sufragio contiene las siguientes medidas de seguridad.#eleccionesgenerales2020 pic.twitter.com/9qzYqytdyk — TSE Bolivia (@TSEBolivia) October 30, 2020

Además, explicó que el código QR en los certificados muestra “el número de registro del empadronamiento biométrico” y añadió que la tinta invisible solo puede ser detectada con luz ultravioleta.

"Entre las medidas de seguridad del certificado se cuenta el patrón Guilloché, con figuras geométricas repetitivas y complejas; tinta invisible, no perceptible a simple vista, solo con luz ultravioleta; código QR, con el número de trámite de registro biométrico del ciudadano; el diseño de fondo es liviano para no perjudicar la visibilidad del contenido del certificado, y no tiene ninguna connotación política", detalló el TSE en un comunicado.

Sobre la razón de que los certificados hayan sido impresos en escala de grises, el TSE señaló que con esa medida lograron ahorrar medio millón de bolivianos respecto al 2019. "Esta medida se inscribió en la política de austeridad diseñada por el Órgano Electoral", manifestó.

La explicación se dio tras rumores y susceptibilidades de las personas en las redes sociales.