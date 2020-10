Copa pide a bloqueadores dejar a Arce trabajar y "conformar su gabinete"

LA PAZ |

La presidenta del Senado, Eva Copa, pidió hoy a los bloqueadores, que no reconocen los resultados de las elecciones y cuestionan la eliminación de los dos tercios de voto en algunas decisiones del Legislativo, dar la oportunidad de trabajar al presidente electo, Luis Arce, y dejar que al menos termine de conformar su gabinete.

"Ya pasó las elecciones, Luis Arce no solo es presidente del MAS, es el presidente de todos los bolivianos y como hemos esperado 11 meses con tolerancia y con tranquilidad, pues bueno, le daremos la oportunidad de que pueda trabajar y pueda mostrarnos el trabajo en cancha, déjenle por lo menos que conforme su gabinete, déjenle que por lo menos proyecte algo, un proyecto integral, para poder ver el tema económico, la salud, el tema social", dijo.

Agregó que, solamente trabajando entre todos, el país podrá salir de la actual crisis económica y descartó plenamente que se haya registrado algún "fraude" en las elecciones del pasado 18 de octubre, cuando Arce y el vicepresidente electo, David Choquehuanca, ganaron los comicios con el 55,10% del apoyo ciudadano y que serán posesionados como nuevos mandatarios el próximo 8 de noviembre.

"Es imposible que haya un fraude electoral, hubo veedores internacionales que certificaron que esta elección ha sido transparente (...) y la población boliviana ha apostado por el binomio del MAS (Movimiento Al Socialismo)", manifestó Copa, según un reporte de RTP.

Asimismo, remarcó que la necesidad de dos tercios de votos sigue en la Constitución Política del Estado y "lo único que ha hecho la Asamblea Legislativa (controlada por el MAS) es modificar sus reglamentos (cambiando en algunos artículos los dos tercios por mayoría absoluta, pero) por temas administrativos".

"Nuestro reglamento no es inconstitucional, nosotros no podemos violar la Constitución, un reglamento no está sobre la Constitución, el reglamento no ha desechado los dos tercios (plenamente), señores por favor entiendan, no desinformen, no convulsionen el país, no queremos volver a vivir los momentos tan duros como el año pasado", insistió.

El pasado martes, los dos tercios del MAS en la Cámara de Senadores modificaron 11 artículos del reglamento de esa instancia. El miércoles, los diputados del MAS también aprobaron en tiempo récord la eliminación del requisito de los dos tercios en su reglamento.

Entre las principales disposiciones modificadas y que establecen que ya no se requieren los dos tercios de los votos en el Legislativo están: el ascenso en las Fuerzas Armadas (FFAA) y en la Policía; el nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios; y la designación de las comisiones especiales de investigación.

Entre tanto, en algunas regiones del país, como Santa Cruz y Cochabamba, continúan las protestas con el bloqueo de determinadas calles o vías.

"Pónganse la mano en el corazón, no todos somos asalariados, hay gente que es madre y padre soltero, tienen deudas, tienen que llevar comida a su casa y esto lo único que hace es perjudicar, ya nos perjudicó la pandemia, nadie tenía previsto que venga y la economía bajó, ahora con estos problemas ustedes ¿no creen que va a empeorar la economía para estos sectores tan vulnerables? Pensemos en la población", puntualizó la legisladora.