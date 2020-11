Libros y básquet, el hombre detrás del serio economista Luis Arce

Es un hombre serio, tiene una forma de hablar tranquila, evita exponer su vida privada, se considera un amante de los números y también del básquet. ¿Quién es el hombre detrás del que fue Ministro de Economía y ahora presidente electo de Bolivia?

Luis Arce es un hombre público desde hace 14 años, pero siempre evitó exponer su vida privada. No es común verlo con su esposa Lourdes Durán o sus tres hijos: Camila, Marcelo y Rafael en los actos masivos, pero sí aparecen en algunas ocasiones importantes.

El flamante presidente de Bolivia nació en La Paz el 28 de septiembre de 1963; tiene 57 años. Es hijo de dos maestros, Olga y Carlos, y tiene un hermano con quien comparte el cariño por los perros, tuvieron 15 a lo largo de su niñez y juventud.

Las aulas de la escuela pública México fueron testigos de la niñez de Luis Arce y el inicio de su gusto por las matemáticas. Un gusto que se convertiría en una pasión durante su adolescencia en el Instituto de Educación Bancaria, pero los números no eran lo único que despertaban su interés.

En una entrevista con la revista Nueva Economía, Arce contó que una de sus “grandes pasiones es el básquet”. Se convirtió en el armador del equipo del Instituto Bancario, con el que fue campeón en 1980. Incluso llegó a jugar en la primera de honor de Universitario hasta 1987. Pero esta carrera deportiva tuvo que ser relegada cuando comenzó a trabajar en el Banco Central.

Durante su vida escolar, también comenzó su inclinación por la ideología del socialismo. Este descubrimiento político para Arce tiene nombre y apellido: Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Arce contó a Nueva Economía que la visita del líder del Partido Socialista a su colegio fue un acontecimiento que marcó su vida. Ocurrió en 1979.

“Yo me quedé impresionado con su forma de hablar. Le comencé a hacer seguimiento y subía a la Pérez Velasco a escucharle. Así nació otra línea que marco mi vida desde el colegio: el socialismo”, contó el presidente electo a la revista.

Esta inclinación no recibió un gran apoyo de sus padres, pero sí encontró eco en su tío Serafín Cusicanqui, quien tenía una ideología contraria, pues era falangista, y le prestó un libro de Óscar Únzaga. La curiosidad lo llevó a leer Mi lucha, de Adolf Hitler; pero el texto que le fascinó fue El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, que lo enganchó con Carlos Marx, Ernesto Guevara y Fidel Castro.

Arce relata que su línea de lectura lo llevó a tener varias horas de intenso debate con sus padres “conservadores”. El Presidente recuerda que, en aquel entonces, “comunismo era una mala palabra. Yo lo tomaba como cultura, porque nunca quise ser político”.

Sin embargo, esta línea ideológica cobró bastante fuerza en su vida, a tal punto que los nombres de sus tres hijos tienen alguna relación. El mayor se llama Rafael Ernesto por el Che Guevara. El segundo es Luis Marcelo, por el líder socialista. “Y a mi hija le puse Camila, por Camilo (Cienfuegos, revolucionario cubano)”, contó en una entrevista con La Tercera.

No estaba en sus planes y no era su sueño dedicarse a la política, por lo que su primer trabajo no tenía relación este ámbito. En 1984, Arce entró como auxiliar de contabilidad a la fábrica de fiambre Stege. Estuvo cinco meses y luego se retiró.

En 1987, se presentó a una convocatoria pública del Banco Central de Bolivia (BCB). Fue admitido y estuvo 18 años, hasta 2006. En esa entidad, Arce logró una beca que le permitió graduarse de Máster en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick de Inglaterra (1996-1997).

En su retorno de Inglaterra, Arce se encontró con Carlos Villegas y armaron un equipo que, dos años después, tendría a Álvaro García Linera entre sus filas, a Raúl “Chato” Prada y Rolando Morales. Todos ellos se encargaron de redactar el plan de gobierno del MAS para las elecciones de 2005.

“Hicimos un grupo de estudio que se llamaba Los Duendes. Nos reuníamos los miércoles en la noche. Álvaro estuvo en varias reuniones. En 1999 nosotros ya hablábamos del posneoliberalismo, del qué venía después de un sistema que estaba en auge”, contó Arce a Nueva Economía.

Arce también trabajó en el plan de financiamiento externo que el expresidente Evo Morales llevó de gira por el mundo cuando asumió la presidencia.

Pese a que Lucho fue uno de los hombres más importantes del gobierno de Morales, no se conocieron hasta el mismo día de la posesión de Arce como Ministro.

Morales llamó por teléfono a Luis Arce para que asuma el cargo. La respuesta fue un “sí” inmediato.

Lo que otros ven

Luis Arce tendrá que trabajar en su propia imagen de presidente. Los analistas consideran que será constantemente comparado con Evo Morales, por lo que tendrá que definir su postura como mandatario.

Es un hecho que su perfil es diferente. Sus propios correligionarios lo ven como un hombre técnico que manejaba la parte estadística del Estado, mientras Morales se encargaba del discurso político cercano a los sectores populares.

Los subalternos que fueron parte del Ministerio de Economía contaron a La Pública que Arce siempre fue un hombre serio pero amable con ellos.

La madrugada del 19 de octubre, Arce conocía que era el virtual ganador de las elecciones por los resultados de las encuestadoras. Pese a convertirse en el hombre con más poder de Bolivia, su voz fue calma a la hora de hablar. Ahora de él depende el legado que quiere dejar escrito en la historia.

LA LLAMADA QUE CAMBIÓ SU VIDA

Luis Arce jamás olvidará la llamada que cambió su vida. “¿Puedes ser Ministro de Hacienda?”, le preguntó el flamante presidente de Bolivia, Evo Morales, cerca de la media noche del domingo 22 de enero de 2006, contó a la revista Nueva Economía.

Al día siguiente, Arce presentó su declaración jurada y se apersonó al Palacio de Gobierno para su posesión. Allí conoció por primera vez al exmandatario.

PERFIL PROFESIONAL

LUIS ARCE, EL MINISTRO DE ECONOMÍA QUE AHORA ES PRESIDENTE DE BOLIVIA

Luis Arce es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y obtuvo un Master en Ciencias Económicas (MSc in Economics) de la Universidad de Warwick de Inglaterra. Fue nombrado ministro de Hacienda en 2006, durante el primer gobierno de Morales. En 2009 fue posicionado como ministro de Economía y Finanzas Públicas. En junio de 2017 tuvo que dejar el cargo provisionalmente por estar enfermo de cáncer; lo recuperó 18 meses después. Su última gestión como jefe de este Ministerio fue de enero a diciembre del año 2019. Una biografía oficial del

Ministerio de Hacienda boliviano dice que Arce “ha dado numerosas conferencias en universidades de Europa, América del Norte y América Latina, incluidas la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Georgetown, la Universidad Americana, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Harvard, la Universidad de Chicago y la Universidad de Buenos Aires”.