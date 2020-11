Arturo Murillo: “Deberían condecorarnos por salvar vidas y defender la democracia”

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que, en lugar de buscar venganza, el Gobierno entrante tendría que condecorar a la Policía, Fuerzas Armadas (FFAA) y a la presidenta Jeanine Áñez por salvar vidas y defender la democracia; esto al referirse a los conflictos poselectorales de noviembre de 2019.

Ante el anuncio de juicios y procesos contra la Presidenta, ministros, jefes policiales y de las FFAA, la autoridad de Gobierno dijo que acudirán a instancias internacionales para defenderse, ya que no confía en la independencia del Ministerio Público y el poder Judicial.

—¿Cómo le pareció el trabajo de ministro de Gobierno?

—(Suspira). Creo que el trabajo de ministro de Gobierno es interesante, bonito, se puede hacer muchas cosas por el pueblo. Lamentablemente, a mí me ha tocado el peor momento de la historia democrática de Bolivia para ser ministro. Tuvimos momentos difíciles en noviembre de 2019 y con la pandemia.

—¿Hubo otros momentos o situaciones complicadas?

—Sí, hemos tenido que parar un golpe de Estado en agosto. Fueron 12 días complicados en los que murieron 40 personas por falta de oxígeno. Un intento de golpe de Estado criminal, propiciado por Evo Morales.

Luego, sacamos las elecciones adelante, cuando todo apuntaba a que habría convulsiones. Ha sido un trabajo muy duro, posiblemente uno de los mas duros, pero es lo que me tocó.

—¿Qué le dice a la Presidenta?

—Quiero agradecer a la presidenta (Jeanine Áñez) por la confianza. Ha sido muy difícil, pero fue un orgullo trabajar con ella, una mujer muy dura, muy valiente, muy firme, que me dio la fuerza para seguir adelante, he abandonado el hogar, mi familia. He tratado de estar a la altura de lo que demandaba el país.

—¿Cómo encontró la Policía cuando asumió el cargo, y cómo cree que está ahora?

—Hemos asumido con una Policía que se ganó el amor del pueblo. 20 días antes que asuma el Ministerio, la Policía era señalada con el dedo por corrupta, por ladrones, etc. Esto por culpa de algunos malos policías. Pero cuando ayudaron a salvar la democracia, eran los héroes del país, ha llegado al 80 por ciento de aceptabilidad.

Hoy en día, está en un alto nivel de aceptación. Hemos trabajado muy duro con ellos. Estoy convencido de que hay grandes hombres en la Policía; también hay corruptos, gente que protege al narcotráfico. Espero que el próximo Presidente y el nuevo Ministro de Gobierno no escoja gente servil, no escoja gente que haya estado detrás de muertes, casos armados, asesinatos; sino a los mejores hombres, Bolivia necesita a los mejores hombres.

—¿Se logró frenar la corrupción que había dentro de la Policía por los cambios de destino?

—Todo lo que se recaudaba en la calle era para pagar a tenientes, coroneles, comandantes, generales y al ministro de gobierno; yo no lo he permitido, no pedí nada, siempre he recomendado y he luchado contra la corrupción, y creo que hemos rebajado bastante.

—¿Cómo deja a la Policía?

—La dejo con ánimos fortalecidos, pese a que hay miedos, hay temores de venganza, pero yo creo que sería un gran error de parte del Gobierno y cualquier otra persona empezar a cobrar venganza con la gente que ha defendido la democracia.

Los únicos culpables de lo que pasó en noviembre del año pasado son los que quisieron robar el voto del pueblo. No busquen culpables en la Policía.

—Se anuncian juicios por Senkata y Huayllani: buscan enjuiciar a los comandantes y ministros. ¿Qué opinión le merece esto?

—Eso es persecución política. Ellos saben que no hay un fundamento fuerte que les ayude a acusar a los jefes policiales y militares por lo ocurrido en noviembre del año pasado. En sus informes no han incluido a los muertos de Montero, tampoco al coronel que murió en El Alto, menos al joven que murió en Huayculi.

Lo único que quieren es culparnos y escarmentar, además, quieren juzgarnos con una Justicia y Ministerio Público que está podrido.

Estamos accionando cosas. Sabemos que en Bolivia no vamos a lograr nada; vamos a ir al exterior, vamos a ir a la CIDH, hay varias instancias donde podemos trabajar para parar esta persecución, protegeremos a los militares, policías y a nosotros también.

—¿Qué hubiera pasado si en noviembre se permitía el paso de los movimientos sociales afines al MAS?

—Si no frenábamos el paso de esos movimientos en Huayllani, hubieran matado a decenas de personas en Cochabamba. Lo mismo en Senkata: si dejábamos pasar a los manifestantes, hubieran provocado una explosión en la planta de Senkata y los muertos se habrían contado por centenares.

Deberían condecorarnos, también a la Policía y a los militares por salvar vidas y la democracia.

—¿Qué hará Arturo Murillo cuando deje el cargo de ministro de Gobierno?

—Primero, tomar una larga vacación. Lo segundo, evaluaré si continúo en la política o no, porque la política la verdad es que puede servir y dar satisfacciones, pero lo que he visto el último tiempo me ha desgarrado el corazón, me dio mucha pena el daño que nos hicimos los bolivianos en estas últimas elecciones.

Con cabeza fría tomaré decisiones si sigo con política o no, y si sigo, voy a venir a pelear la Alcaldía de Cochabamba. Me interesa, me gusta y creo que Cochabamba merece mejores días porque nos tocó la peor escoria en los últimos años no sólo en la Alcaldía sino en la Gobernación.

—Por último, ¿qué mensaje les da a los policías que trabajaron junto a usted todo este tiempo?

—Que nunca bajen la cabeza, que siempre la mantengan en alto. Posiblemente tenga costos, pero que no se arrepientan, que nunca la bajen para buscar algo que se mantengan orgullosos de lo que han hecho, especialmente a los policías que no permitieron que nadie salga contra el pueblo. Eso jamás olvidará el pueblo de Bolivia, lo va a recordar siempre.

PIDE A ARCE RESPETO PARA LA POLICÍA

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pide al presidente electo, Luis Arce, respetar la institucionalidad policial y evitar que retorne la corrupción y manipulación de cargos y jefaturas.

“Arce dijo que buscarán a los mejores hombres, esperamos que cumplan. En la Policía hay buenos hombres que merecen ascender a jefes y generales, pero también hay malos policías que encubren la corrupción, narcotráfico y la delincuencia; son estas personas las que no deben asumir cargos altos”, señaló la autoridad de Gobierno.