CC advierte que otra vez la justicia se "tiñe de azul" y el MAS lo niega 

La senadora electa de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, consideró este lunes que la justicia boliviana nuevamente se está empezando a "teñir de azul", después de que se retiraron las órdenes de aprehensión de varias exautoridades; sin embargo, su colega del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, aseguró que ese extremo es falso.

"La justicia una vez más se está tiñendo de azul. Hasta el año pasado, cuando Evo Morales era presidente, la justicia tenía dueño y ese dueño era Evo Morales junto a su cúpula de dirigentes. Hoy, cuando el MAS vuelve al poder, seguimos en esa misma lógica, una lógica de ser servil, cuando (debería existir) independencia (de poderes)", dijo Barrientos, en contacto con Unitel.

Mientras, el senador Loza afirmó que los administradores de la justicia, con el retiro de las órdenes de aprehensión en favor de exautoridades del anterior gobierno del MAS, solo están "corrigiendo lo que hace tiempo deberían realizar".

"Yo siento que con este tema de deshacerse de las órdenes de aprehensión no se dice que no serán investigados, sino que seguramente seguirán las investigaciones y nosotros mismos vamos a pedir que tiene que existir una profunda investigación. (Pero) nosotros todavía no hemos tomado el mando del poder para que nos puedan acusar (que) la justicia se ha teñido de un color político, yo creo que eso es falso, no hemos usado ni lo vamos a usar el tema de la justicia en nuestro beneficio", manifestó Loza.

Entre tanto, el diputado de Creemos, Richard Ribera, cree que con este tipo de actitudes se está empezando a "atropellar la democracia boliviana", porque el MAS, tras las elecciones del pasado 18 de octubre, primero sorprendió con la eliminación de la necesidad de dos tercios de votos para la toma de algunas decisiones en el Legislativo y ahora otra vez se muestra la "falta de independencia de poder" en la justicia.

"Entonces, lamentablemente, (todo eso) es lo que está alterando al pueblo y el pueblo en una sola voz está empezando a pedir el respeto a la democracia (saliendo a protestar en algunas ciudades del país)", agregó Ribera.

El pasado 24 de octubre, se dejó sin efecto la orden de aprehensión del exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.

Cerca de la medianoche del pasado sábado, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se benefició con la misma medida judicial. Y anoche ocurrió lo mismo con la orden de aprehensión que tenía el exministro de Defensa, Javier Zavaleta.

Arce Zaconeta, Quintana y Zavaleta permanecen en la residencia de la Embajada de México en La Paz junto a otras exautoridades, desde noviembre de 2019, acusados por una serie de delitos.

Además, el 26 de octubre se conoció que también se dejó sin efecto la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales (quien aún se encuentra en Argentina) por el caso audio y en el que se lo investiga por delitos de sedición y terrorismo.