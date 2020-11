Tarija alista marcha de protesta para hoy y cabildo el viernes por "fraude monumental"

La Asamblea de la Tarijeñidad aprobó un plan de movilizaciones a partir de esta tarde con una marcha de protesta y para el viernes un cabildo en la plaza principal en rechazo a lo que consideran un "fraude monumental" en las elecciones del pasado 18 de octubre.

Un dirigente de la resistencia tarijeña lamentó que el voto de los bolivianos haya servido para liberar a los exministros de Evo Morales, acusados de provocar un fraude electoral en octubre de 2019 y realizar actos de terrorismo.

Tarija se suma al pedido de Santa Cruz por una auditoría al proceso electoral para transparentar el resultado de las elecciones y exigir la reposición del voto de dos tercios anulado por la anterior Asamblea Legislativa bajo control del MAS.

El vicepresidente cívico Alex Orellana ratificó la demanda regional por una revisión al proceso electoral. En la asamblea de anoche varias instituciones evaluaron las acciones que se deberían seguir, aunque la mayor parte de las intervenciones pedía medidas de consenso para garantizar su efectividad, según despacho del corresponsal Mario Fernández para la red Erbol.

En la sesión se escucharon voces sobre la conformación de una junta militar mientras se realice la auditoría electoral. Sin embargo, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, rechazó esa idea porque los bolivianos viven bajo un sistema democrático donde se pierde y se gana.

Indicó que lo importante es hacer respetar la voluntad del pueblo y cuando esto se consolide, todos deberían tener la capacidad de resolver las diferencias y problemas a través de las instituciones.

"Probablemente a algunas personas que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero creo que están equivocando el camino. Nosotros hemos luchado porque en Bolivia haya más democracia, no menos democracia. Hemos luchado porque se gobierne escuchando la voz del pueblo y se gobierne respetando la independencia de los poderes y las instituciones. No hemos luchado para se convoque una junta militar y quienes hablan de democracia, tiene que practicar democracia", manifestó.