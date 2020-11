Lanchipa reconoce fallas de notificación en procesos contra exautoridades del MAS

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reconoció este jueves en Sucre que fallas en las citaciones y notificaciones dieron lugar a anular las órdenes de aprehensión por fraude electoral contra exministros asilados en la residencia mexicana en La Paz y contra el expresidente Evo Morales por el bloqueo de caminos en agosto último.

Indicó que en algunos casos donde se incumplieron formas procesales se dejaron sin efecto por parte el Ministerio Público, esto debido a que las decisiones judiciales fueron producto de acciones constitucionales que advirtieron aparentemente incumplimientos del debido proceso.

Explicó que están pendientes de la revisión del Tribunal Constitucional sobre las acciones constitucionales, pero en aquellas donde la autoridad judicial dispuso la libertad o nulidad de algunas actuaciones fiscales, se interpusieron las apelaciones correspondientes.

ASILADOS EN LA RESIDENCIA

En el caso particular de los exministros asilados, dijo que la Fiscalía tenía información que se encontraban en domicilios y por eso se notificaron por edictos porque no se conocía el paradero oficial. Luego la Cancillería presentó un informe oficial al Ministerio Público haciendo conocer la condición de estas personas.

Precisó que esto dio lugar a que la defensa de estas personas señale que debería haberse notificado vía Cancillería en la residencia de México en La Paz.

“No se hizo de esa manera porque no teníamos el certificado que establecía en ese entonces. Por eso es que el cambio de su situación (de los exministros) ha dado lugar a la nulidad porque no se había notificado correctamente a las partes, pero reitero, no es por un hecho que haya promovido el Ministerio Público”, aclaró.

CASO BLOQUEOS DE AGOSTO

En cuanto al proceso contra el expresidente Evo Morales y otros por los bloqueos del mes de agosto, dijo que no se han podido llevar adelante las citaciones a los denunciados y tampoco se pudieron ejecutar los cinco mandamientos de aprehensión, excepto en un caso por parte la Policía Boliviana.

“Las citaciones, de la misma manera, tenía que llevar adelante la Policía y no llevó adelante, no pudo ejecutar las citaciones a todas las personas denunciadas y por ese motivo se ha rechazado la denuncia”, declaró la máxima autoridad del Ministerio Público.

Lanchipa sostuvo que no conocen los motivos de alguna imposibilidad que tuvo la Policía para citar a los implicados. En todo caso aclaró que la investigación continúa a cargo de la comisión de fiscales que será la encargada de ver el reinicio o la prosecución del proceso.

CASO UELICN Y FRAUDE

En torno al exministro de Gobierno Carlos Romero por el caso Uelicn, el Fiscal explicó que se anuló el proceso porque la autoridad judicial advirtió que no hay congruencia específica entre los hechos y la responsabilidad del señor Romero, es decir, no hay un nexo causal que esté plasmado en la imputación.

Sobre las denuncias de fraude electoral, informó que hay varios procesos contra los vocales electorales y actualmente se llevan adelante varias pericias, y en el caso de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la Fiscalía está a la espera de una auditoría forense informática que brindará el criterio técnico sobre el área específica del manejo informático de los resultados electorales de 2019.