Centro Carter: “Proyectar una sombra genérica sobre un proceso electoral consigue un efecto político”

A tres semanas se las elecciones generales en Bolivia cuyos resultados dieron como ganador al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), el jefe de la misión del Centro Carter, José Antonio de Gabriel, señaló que las personas u organizaciones que tengan dudas acerca del proceso electoral que las manifieste, pero de manera concreta para clarificarla y no, por lo contrario, conseguir un efecto político.

“Quien tenga dudas que las exprese, que las manifieste y, sin duda, hay elementos, hay instrumentos y herramientas para que esas dudas sean aclaradas; pero mejor dudas concretas porque el emitir una sombra o el proyectar una sombra genérica sobre un proceso electoral pues consigue un efecto político, pero no consigue un efecto de clarificación de una duda concreta que no se ha planteado como tal”, dijo en una entrevista con LT a Fondo.

Consultado sobre la carta que envió la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, quien pide a la Organización de Estados Americanos (OEA) auditar el padrón electoral ante la supuesta existencia de una “data alterna y secreta”, De Gabriel dijo que se vio sorprendido.

“Tengo que confesar que a mí, y a todo el mundo, nos pilló por sorpresa en el sentido de que por qué hasta ahora y estamos hablando ya de tres semanas desde la jornada electoral, 5 días después de la jornada electoral se firmó el acta del resultado nacional, fue firmado por los siete vocales del tribunal, incluida la vocal autora de esta carta al secretario de la OEA; y, bueno, la verdad es que no lo veíamos venir porque no teníamos, digamos, ningún indicio de que hubiera tal sospecha. Por eso, el hecho de que haya llegado tan tarde nos ha sorprendido, insisto es a ella a quien compete ofrecer explicaciones”, señaló.

Pese a ello, reiteró que en el informe preliminar del Centro Carter se destaca el elevado nivel de transparencia y el esfuerzo “enorme” de independencia y de imparcialidad que tuvo el Órgano Electoral a pesar de que este “proceso ha sido un proceso complejísimo”.

Sobre las manifestaciones que existen en algunos departamentos a raíz de las elecciones generales y que piden una auditoría electoral, De Gabriel dijo que “los datos están ahí y siguen verificables para quien quiera verificarlos, no es que sea cerrado, no es que sean cerrados, no es que sea una información que se ha sacado de golpe al ser el día 18 (de octubre) todo lo contrario, y así lo ha señalado el Presidente del TSE y no solo respecto al padrón, sino sobre cualquier elemento del proceso electoral”.